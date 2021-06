 Zieke medewerker bleef werken om financiële redenen

Kwart voelt zich onder druk gezet om diensten over te nemen - Inflexibele werkroosters veroorzaken kopzorgen bij medewerkers met een niet-kantoorbaan. Meer dan de helft (54,4 procent) geeft aan dat wanneer zij zich ziek of niet lekker voelen, het moeilijk is om een dienst te veranderen of te ruilen met een collega. Vier op de tien (42,7 procent) is dan ook weleens ziek naar werk gegaan omdat ze geen vrije tijd konden veroorloven.



Een kwart (26,2 procent) voelde zich weleens onder druk gezet door collega’s om een dienst over te nemen die ze eigenlijk niet wilden. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, leider in Workforce Management (WFM) oplossingen, onder bijna 1.200 Nederlanders met een niet-kantoorbaan.



Liever flexibelere roosters dan hoger salaris

13,4 procent voelde zich benadeeld door zijn werkgever door het niet willen overnemen van een dienst. Bijna een op de zeven (13,8 procent) was bang dat hun werkgever het als negatief zou ervaren als een dienst wegens persoonlijke omstandigheden moest worden veranderd. Drie op de tien (28,4 procent) geeft dan ook de voorkeur aan flexibelere roosters boven een hoger salaris.



Onderbezetting op werkvloer leidt tot stress

Naast inflexibele werkroosters zorgt ook de personeelsbezetting voor ongewenste werkomstandigheden. Sinds de coronapandemie heeft meer dan driekwart (78,6 procent) van de mensen met een niet-kantoorbaan problemen ervaren met de personeelsbezetting op de werkvloer als gevolg van onvoorspelbare drukte of uitval van personeel. Een vijfde (21,4 procent) zegt geen verandering te hebben ervaren. Het meest voorkomende probleem (50,7 procent) was onderbezetting. In ruim driekwart (76,8 procent) van gevallen leidde deze onderbezetting tot een stressvolle werkomgeving.

Maarten de Boo, Head of Workforce Optimization bij Quinyx: "Werkgevers moeten met veel componenten rekening houden. De business moet op een gezonde manier blijven draaien en tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van hun personeel. Het is daarom zaak om als organisatie meer in te zetten op het overwinnen van onvoorspelbare situaties. Dit kan door processen te automatiseren, te personaliseren en te voorspellen, bijvoorbeeld met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo bent u er zeker van dat personeelsplanningen altijd zo flexibel en efficiënt mogelijk zijn. Hiermee krijgt personeel meer inzicht in de planning en worden situaties van onder- of overbezetting op de werkvloer voorkomen. Dit komt zowel ten goede aan het bedrijfsresultaat als aan de gezondheid van het personeel."