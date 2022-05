 Nederland is koploper flexibel werken

Gemiddeld kiest bijna 40 procent Europeanen waar en wanneer ze werken - Iets meer dan de helft van de Europese kantoormedewerkers geeft aan flexibel te werken. Binnen een vast kader krijgen zij meer vrijheid, zoals flexibele werkuren. De helft van de ondervraagden geeft aan dat het bijhouden van de gewerkte uren hen helpt om een goede work-life balans te bewaren. Dat blijkt uit recent onderzoek van SD Worx.



Samen met Protime, dat technologie levert rond workforce management, ondervroeg SD Worx 5.500 kantoormedewerkers uit tien Europese landen om een overzicht te krijgen van hoe zij hun werktijd beheren.

Gemiddeld heeft 53 procent van de Europese kantoormedewerkers flexibele uren. Landen die het meest flexibel omgaan met werkuren zijn Finland, Duitsland en Nederland. Daar hebben bijna zes op de tien medewerkers flexibele uren. Spanje is het minst meegaand als het aankomt op flexibele uren (41 procent).

De flexibiliteit van waar en wanneer personeel hun werk doet, is iets minder ingeburgerd. Nederland voert daar de toon: de helft van de Nederlandse kantoormedewerkers kiest waar (50 procent) en wanneer (47 procent) ze werken, wat een stuk hoger ligt dan het Europese gemiddelde (39 procent voor zowel waar als wanneer). Ook daar is Spanje het meest conservatief: vier op de tien Spaanse kantoormedewerkers geven aan dat ze niet mogen kiezen wanneer ze hun werk doen, en bijna de helft geeft aan dat ze geen inbreng hebben over waar ze werken.



Uren bewust bijhouden

Werknemers zijn meer dan ooit op zoek naar vrijheid om hun privéleven en werk in te delen. Flexibiliteit is daarom essentieel om werknemers aan te trekken en te behouden. Het heeft immers een positieve impact op de work-life balans. Als werkgever is het ook zinvol om medewerkers de ondersteuning te geven die hen in staat stelt de vrijheid in werktijden goed te beheren. Meer dan de helft van de Europese kantoormedewerkers geeft aan dat het bijhouden van de werkuren hen daarbij helpt: ze vinden tijdsregistratie van de gewerkte uren een goeie manier om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden. Dat geldt met name voor Nederlanders (63 procent), gevolgd door Noren en Duitsers (57 procent).

Duitsers zijn ook koplopers in het bewust bijhouden van de werkuren, met 82 procent. Zweden (78 procent) en Italië (77 procent) volgen op de voet. In België houdt iets meer dan de helft (54 procent) zijn uren goed bij. In Frankrijk wordt het aantal gewerkte uren het minst bijgehouden (43 procent).

"Een goede work-life balans is voor werknemers essentieel om gemotiveerd te blijven. We weten ondertussen ook dat die balans tussen werk en privé rechtstreeks bijdraagt aan een hogere productiviteit en minder burn-outs. Gelukkig is het met de juiste technologie mogelijk goed de vinger aan de pols te houden," zegt Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx.

Peter s’Jongers, CEO van Protime, verduidelijkt: "Net zoals een hartslagmeter ons erop attent maakt wanneer we iets te intensief aan het sporten zijn, kunnen ook online registratietools een alarmbel doen afgaan. Je wordt immers niet betaald om 60 uur te werken om je opdrachten af te krijgen. De moderne prikklok, die via mobiele applicaties niet alleen je tijd registreert maar er ook je productiviteit aan kan koppelen, wordt daarom in deze thuiswerktijden nog belangrijker. Hier hebben de leidinggevenden, net als goede coaches, een belangrijke rol in. Bij een te hoge werkdruk kunnen ze de personeelsplanning tijdig bijsturen én zo kunnen ze burn-outs helpen voorkomen."



Vier op de tien checkt e-mails in werktijd

Toch is het behouden van die balans niet voor iedereen even voor de hand liggend. Zo zegt 41 procent van de ondervraagden dat ze na werktijd wel eens e-mails van het werk checken of werkgerelateerde telefoontjes beantwoorden. In Noorwegen loopt dit op tot 56 procent, een groot contrast met Duitsland waar 3 op 10 kantoormedewerkers sporadisch bezig is met zakelijke telefoontjes of e-mails buiten werktijd.

Als het om overwerken gaat, is Frankrijk de koploper (56 procent), gevolgd door België (53 procent) en Nederland (53 procent). Scandinavië is het meest punctueel als het aankomt op gewerkte uren. Ook is er een opvallend verschil op vlak van leeftijd. Zo geeft 52 procent van de kantoormedewerkers tussen de 25 en 29 jaar aan regelmatig over te werken. Hoe ouder de werknemer, hoe lager dat percentage is. Van de 50 tot 54-jarigen beweert 42 procent nog na werktijd door te werken, bij de 55-plussers is dat 40 procent.

"Door het verplichte thuiswerken omwille van corona, waar dat technisch mogelijk was, hebben veel kantoormedewerkers de afgelopen jaren kennisgemaakt met een flexibelere invulling van werkuren. Werknemers zien het als een groot voordeel om te kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. Tegelijkertijd vervaagt daardoor de grens tussen het takenpakket en het uitgevoerde werk. We merken uit de studie dat het bijhouden van de gewerkte uren helpt om de work-life balans te bewaren," besluit Cathy Geerts.