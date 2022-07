 Kwart thuiswerkers ervaart obstakels bij aanvragen aanvullende hulpmiddelen voor thuiswerkplek

Bijna de helft (45 procent) van de werknemers weet niet hoe spullen voor een ergonomische werkplek aan te vragen zijn - Een kwart (25 procent) van de thuiswerkers ervaart obstakels bij het aanvragen van aanvullende hulpmiddelen voor de thuiswerkplek. Ze bestempelen dit proces als complex. Dit komt naar voren in een benchmark onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers, uitgevoerd in opdracht van TOPdesk.



Maar liefst 45 procent van de werknemers is niet bekend met de werkwijze voor het aanvragen van spullen om een ergonomische werkplek te creëren. Ook geeft een meerderheid (53 procent) van de werknemers aan dat de organisatie geen kantooruitrusting ter beschikking stelt om goed thuis te werken.



Ook op kantoor een incomplete werkplek

Niet alleen thuis ervaren medewerkers problemen met hun werkplek. Ook op kantoor speelt dit probleem een rol. Zo hadden slechts vier op de tien (43 procent) werknemers vanaf de eerste werkdag bij de huidige werkgever een compleet ingerichte werkplek tot hun beschikking. Een op de vijf (negentien procent) werknemers heeft op de eerste dag bij de huidige werkgever nauwelijks gewerkt omdat de kantoorspullen nog niet op orde waren. Tevens ervaart een op de vijf (18 procent) werknemers het aanvragen van nieuwe kantoorspullen als een ingewikkeld proces.

Suzanne van Dijk, Business Unit Director bij TOPdesk: "Ook nu we weer naar kantoor mogen, blijft een groot deel van de werkende Nederlanders gedeeltelijk thuiswerken. Daarom is het van belang om ook thuis op een ergonomisch verantwoorde wijze te werken. Uit ons onderzoek blijkt dat thuiswerkend Nederland obstakels ervaart bij het aanvragen van aanvullende hulpmiddelen voor de thuiswerkplek. Het is als werkgever zaak om meer aandacht te creëren voor het belang van een verantwoorde werkplek. Breng samen met werknemers de wensen in kaart en voorzie je mensen van de juiste middelen. Alleen zo kunnen werknemers ook vanuit huis op ergonomisch verantwoorde wijze optimaal presteren."