 Ergonomie op de werkvloer blijft achter, behoefte bij werknemers stijgt

Slechts 27 procent van alle werknemers krijgt een ergonomische bureaustoel aangeboden - Een onderzoek onder Nederlandse hybride- en thuiswerkers werpt licht op de belangrijkste werkbehoeften van kantoormedewerkers. Het onderzoek toont dat 59 procent van alle respondenten zegt dat ergonomische verantwoorde werkomstandigheden en ondersteuning voor hun gezondheid een belangrijkere rol spelen bij hun keuze van werkgever.



Jongeren hechten hier met name een belang aan, zo blijkt uit het onderzoek door Ergotron. 65 procent van alle werknemers tussen 25 en 34 jaar zegt dat de mate van ergonomische verantwoorde werkomstandigheden en ondersteuning voor gezondheid belangrijke criteria zijn in de keuze voor een nieuwe werkgever. Slechts vijftien procent van alle werknemers deelde deze mening niet. Ondanks deze behoefte geeft slechts 34 procent van de respondenten aan een manager te hebben die hen regelmatig vraagt naar hun fysieke en mentale welzijn. Dit laat zien dat werkgevers deze behoeften dus onvoldoende beantwoorden.

Verder wijzen de onderzoeksresultaten op een duidelijke kloof tussen de apparatuur die werknemers voor hun werk nodig hebben en de apparatuur die zij van hun werkgever ontvangen. Maar liefst 81 procent vindt het belangrijk om over een laptop te beschikken. Toch zegt slechts 43 procent van alle respondenten dat ze een laptop van hun werkgever hebben gekregen.



Meer beeldschermen

Met het oog op het toenemende aantal applicaties die voor de gemiddelde functie nodig zijn, geven veel werknemers aan graag twee beeldschermen te gebruiken in plaats van één. Hoewel 79 procent van alle respondenten het gebruik van twee monitors belangrijk vond, heeft slechts 26 procent een groot formaat beeldscherm van hun werkgever ontvangen. Het technologieaanbod van werkgevers blijft dus sterk achter bij de behoeften van werknemers. twaalf procent zegt helemaal geen apparatuur van hun werkgever te hebben ontvangen, zoals een laptop, ergonomische bureaustoel of een groot formaat beeldscherm. Ook kregen zij geen tegemoetkoming voor de aanschaf van deze apparatuur.



Comfort en mobiliteit

Comfort en mobiliteit op het werk vormen eveneens een belangrijke prioriteit voor werknemers. Hoewel 80 procent van de respondenten een ergonomische bureaustoel belangrijk vindt, zegt slechts 27 procent dat hun werkgever hen een dergelijke stoel had aangeboden. Daarnaast wees 72 procent van de respondenten duidelijk op de noodzaak van een flexibele werkomgeving waarin werknemers afwisselend staand en zittend kunnen werken om hun lichamelijke conditie op peil te houden. Uit het onderzoek bleek dat naar verhouding meer werknemers in de jongere leeftijdscategorieën om een flexibele werkomgeving vragen, maar liefst 90 procent van alle werknemers tussen de achttien en 24 jaar vond dit belangrijk.



Flexibele technologie

Ook zijn flexibele technologie en draagbare apparatuur van cruciaal belang geworden vanwege de noodzaak om samen te werken met externe teams en de groeiende trend om vanuit huis en andere locaties te werken. 74 procent van alle respondenten in alle leeftijdscategorieën vindt het belangrijk dat ze hun IT-apparatuur met hen mee kunnen nemen wanneer ze in verschillende ruimtes werken en maar liefst 67 procent van alle werknemers boven de 55 vindt dit belangrijk. Dit laat duidelijk zien dat organisaties flexibele werkplekken moeten aanbieden die aanpasbare ondersteuning bieden voor de behoeften van uiteenlopende werknemers.



Aanpasbare werkstijlen

Wilfred Noordam, Country Sales Manager bij Ergotron, vertelt: "De coronacrisis dwong werknemers om over te stappen op hybride- of thuiswerken. Daarmee is het belang van aanpasbare werkstijlen gegroeid. Die zijn nodig om te zorgen voor een veilige en productieve werkomgeving waarin de samenwerking kan gedijen. Alle werknemers, en in het bijzonder de jongere generatie, hebben behoefte aan een flexibele aanlevering van technologie, de optie om staand te werken, de mogelijkheid om hun technologie met zich mee te nemen naar verschillende werkruimtes en een uitgebreidere ondersteuning voor hun welzijn. Veel werkgevers bieden echter nog geen luisterend oor naar deze behoeften. Organisaties zouden op eigen initiatief voorzieningen voor werknemers moeten treffen, en niet pas wanneer werknemers hier expliciet om vragen. Werkgevers moeten een strategie ontwikkelen die een nieuwe invulling geeft aan de manier waarop hun werknemers kunnen werken en die rekening houdt met hun werkelijke behoeften. Dit zou niet alleen moeten gaan om technologie zoals laptops, groot formaat beeldschermen, draai- en kantelbeugels, afstelbare bureaus en ergonomische bureaustoelen, maar ook om speciale oplossingen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers ten goede komen, zoals plannen voor welzijnsmanagement."