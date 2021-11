 Kantoorwerker vindt dat werkgevers extra moeten betalen bij thuiswerken

82 procent vindt dat zij ‘na corona’ zelf moeten kunnen beslissen of zij thuiswerken - 48 procent van de Nederlanders met een kantoorbaan is van mening dat hun werkgevers hen moeten vergoeden voor de extra kosten die zij maken als zij thuiswerken. Zeker mannen vinden dit, met 50 procent ten opzichte van 44 procent van de vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Klippa, uitgevoerd onder 1060 Nederlanders met een kantoorbaan.



82 procent vindt dat kantoormedewerkers zelf moeten kunnen beslissen of zij thuis blijven werken als de overheid de coronamaatregelen op de werkvloer versoepelt.

"Het huidige advies van de overheid is om thuis te werken als het kan en te werken op kantoor als dat nodig is," vertelt Yeelen Knegtering, CEO van Klippa. "Omdat je thuis stroom gebruikt en faciliteiten die je anders op kantoor had gebruikt, maken werknemers meer kosten. Een groot deel van de werknemers vindt dus dat de werkgever verantwoordelijk is voor deze extra kosten. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap is het verstandig om hier rekening mee te houden."



Terug naar kantoor?

Hoewel veel werknemers van mening zijn dat werkgevers de kosten voor thuiswerken mogen dragen, zijn zij ook van mening dat zij zelf mogen beslissen of zij thuis blijven werken, ook ná versoepeling van de coronamaatregelen. Hierin zijn de mannen en vrouwen het met elkaar eens, bij beide vindt 82 procent dat thuiswerken een optie moet blijven. Maar liefst 22 procent van de respondenten is van mening dat werken op kantoor zelfs compleet overbodig is geworden.

Knegtering: "Hoewel sommige mensen thuis veel afleiding ervaren, van andere gezinsleden bijvoorbeeld, kan het voor andere mensen erg prettig zijn. Programmeren is een groot onderdeel van wat wij doen en over het algemeen kan het voor die activiteit erg prettig zijn om thuis te werken, zodat je geen afleiding hebt van collega’s, bijvoorbeeld. Wij overleggen dan ook met onze werknemers hoe zij het meest productief kunnen zijn en wij zorgen ervoor dat wij hen daarin faciliteren."



Plannen kabinet

Vanaf 2022 maakt de overheid het werkgevers makkelijker om hun werknemers een thuiswerkvergoeding te geven: vanaf dat moment mogen zij hun werknemers een vergoeding van twee euro per dag geven zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Knegtering: "Het kabinet legt er wel bij uit dat werkgevers en werknemers daarover zelf afspraken moeten maken. Bij Klippa communiceren wij bijvoorbeeld duidelijk dat wij willen dat werknemers minimaal 50 procent van de werktijd op kantoor zijn. Wij vinden het kantoor namelijk helemaal niet overbodig en juist een goede plek om een band met de collega’s op te bouwen en soepel samen te werken."