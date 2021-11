 Waarom bewegen er toe doet: tips om als thuiswerker gezond en wel te blijven

Het belang van bewegen voor ons fysieke en mentale welzijn - Vorig jaar gooide de coronacrisis plotsklaps ons leven overhoop. We waren van het ene op het andere moment gedwongen om op een heel andere locatie en op een heel andere manier werken. Door de lockdown zat er voor veel van ons weinig anders op dan thuis een effectieve werkomgeving in te richten. Dit schrijft Wilfred Noordam, Country Sales Manager Benelux bij Ergotron.



oordam: "Toen de weken uitgroeiden tot maanden begonnen we langzaam maar zeker aan onze nieuwe thuiswerkroutines te werken. Uit onderzoek blijkt echter dat de verwachting dat we altijd beschikbaar blijven voor digitaal werk en de fysieke afscheiding van onze collega’s voor een toename van werkgerelateerde stress zorgen.

Volgens een enquête door verzekeraar AXA ondervindt 64 procent van alle werknemers in Europa meer werkstress dan voor de coronacrisis. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun fysieke en mentale gesteldheid en prestatievermogen."



De belangrijkste uitdagingen rond thuiswerken

Noordam: "Uit een onderzoek door Microsoft en de CIPD blijkt dat thuiswerken voor veel mensen gelijk staat aan een onoverkomelijke werkdruk en langere werktijden. Veel werknemers zeggen dat ze zich harder moeten inspannen dan voorheen. 30 procent zegt langere uren te maken, en ruim de helft (53 procent) heeft het gevoel dat ze altijd beschikbaar moeten blijven.

Werknemers zeggen daarnaast dat ze steeds meer merken dat hun mentale gezondheid is afgenomen vanwege de extra zorgen, verstoorde slaappatronen en de uitdaging om in isolatie te werken in een thuisomgeving. Veel werknemers vonden het moeilijk om een bepaalde mate van scheiding aan te brengen tussen werk- en privétijd. Ze zeiden dat het hen maar niet lukte om pauzes in te lassen of om na het werk de knop uit te zetten. Daarnaast zei 65 procent van alle thuiswerkers dat ze het menselijke contact misten, oftewel de mogelijkheid om op de werkvloer een praatje te maken met collega’s."



Het belang van bewegen voor ons fysieke en mentale welzijn

Noordam: "Thuiswerkers lopen daarnaast de kans op een ander goed gedocumenteerd gezondheidsprobleem: gebrek aan fysieke activiteit.

Uit diverse onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd komt naar voren dat een zittende levensstijl de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht en depressie vergroot. Volgens dokter Michael Mosely moeten we allemaal meer bewegen. Ook als dat maar betekent dat je 30 minuten tijd uittrekt om te gaan staan.

Het thuiswerken heeft het afgelopen jaar een einde gemaakt aan stevige wandelingen naar het treinstation in de vroege ochtend en bezoeken aan de fitnessclub aan het einde van de dag. En we komen al evenmin spontaan in beweging door een paar keer per dag van ons bureau naar de vergaderzaal of naar de waterkoeler te lopen. Toch blijkt uit onderzoek dat het opnemen van regelmatige beweging in ons dagelijks leven onze gemoedstoestand een forse boost kan geven. Beweging helpt in belangrijke mate bij het tegengaan van de negatieve gevolgen van chronische stress voor ons lichaam.

Volgens wetenschappers die zijn aangesloten aan de Johns Hopkins University kunnen we door het opvoeren van onze fysieke activiteit angstgevoelens verminderen, ons energieniveau verhogen en ons slaappatroon verbeteren. Mobiliteit is ook een prima manier om ervoor te zorgen dat je ruggengraat en gewrichten optimaal blijven functioneren."



Manieren om te blijven bewegen tijdens het thuiswerken

Noordam: "Omdat beweging de sleutel is tot mentaal en fysiek welzijn zal het aanleren van de gewoonte om elk uur bewust te bewegen je op allerhande fronten voordeel opleveren. Het enige wat je hoeft te doen, is regelmatig opstaan om je waterfles bij te vullen, je uit te rekken of een paar rondjes om je huis te lopen. En wat dacht je ervan om tijdens conference calls te gaan staan en wat te bewegen?

Tijdens de lunch of aan het einde van de dag kun je een online les in rekoefeningen volgen en die fitnesstips gebruiken om gedurende je werkdag de spanning in je lichaam te verlichten. Er zijn tal van rekoefeningen die je vanachter je bureau kunt doen.

Als je een halfuur uittrekt om naar buiten te gaan en in de tuin te werken of een rondje om te lopen zal dat je een waardevolle pauze bieden van schermtijd. Op die manier raak je weer verbonden met de wereld buiten de vier muren van je huis. Je zou deze tijd ook kunnen benutten om te bellen met een vriend of vriendin die je al lang niet hebt gesproken, of een aflevering van je favoriete podcast te beluisteren.

En als je over een verstelbaar zit-stabureau beschikt, kun je gedurende de dag wisselen tussen zittend en staand werken. Dit is een uitstekende manier om je activiteitsniveau een boost te geven. Dit zal zowel je productiviteit als welzijn ten goede komen."



Maak je op voor de toekomst

Noordam: "Veel bedrijven overwegen al om hun werknemers de kans te bieden om permanent thuis te werken of hun tijd tussen thuis en kantoor te verdelen. Telewerken in de een of andere vorm zal voor veel van ons in de voorzienbare toekomst een realiteit blijven.

Als thuiswerken een permanent onderdeel van je leven wordt, is het zaak om je werkgever te vragen welke hulp die kan bieden met het inrichten van een comfortabele en ergonomische thuiswerkomgeving. Met de juiste stoel, het juiste bureau en de juiste werkplekcomponenten kun je waarborgen dat je lichaam afdoende wordt ondersteund en dat je beeldscherm op de juiste hoogte staat, zodat je voor letsel blijft behoed."