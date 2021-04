Thuiswerken vraagt om zorg, aandacht en ergonomie Zorg voor een veilige en comfortabele werkomgeving thuis - Nu we alweer sinds december in lockdown zitten, begint het besef te komen dat fulltime thuiswerken – of in ieder geval parttime – voor veel van ons vaste prik zal zijn. Maar gewapend met de tools, technieken en ervaringen die we aan de vorige lockdown overhielden zal het ons ditmaal hopelijk iets makkelijker afgaan. Dat stelt Wilfred Noordam, country sales manager Benelux bij Ergotron, in dit artikel.



Een belangrijke les voor bedrijven is dat ze voor een zo positief mogelijke werkervaring moeten zorgen. 2020 was een uitdagend jaar. Het was nog nooit zo belangrijk om goed voor onze mentale gezondheid te zorgen. Uit een onderzoek van EenVandaag bleek dat 60proccentvan de respondenten door de coronacrisis last te hebben of te hebben gehad van mentale klachten. Dit variereerde van lichte klachten zoals piekeren en prikkelbaarheid, tot serieuze verschijnselen zoals depressiviteit en paniekaanvallen. De meest voor de hand liggende oplossing is om werknemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun mentale gezondheid. Maar werkgevers hebben hierin ook een zorgplicht.



De ontluisterende realiteit van thuiswerken

Veel mensen waren in het begin van de coronacrisis nieuwsgierig naar thuiswerken, of keken zelfs naar die mogelijkheid uit. Maar inmiddels is dit voor de meeste werknemers uitgegroeid tot een tamelijk monotone bezigheid. En daar is een goede reden voor. Hoogleraar psychologie Mark van Vugt bracht met 30 internationale experts de psychologische gevolgen van thuiswerken in kaart. Volgens het onderzoek kan thuiswerken leiden tot verminderde zingeving, creativitiet en sociale cohesie.

Veel mensen zijn productiever als ze thuiswerken, maar dit proces verloopt niet zonder slag of stoot. Dit is zeker het geval voor nieuwkomers die gedwongen werden om thuis te werken zonder daar zelf voor te hebben gekozen. Sommige werknemers missen de sociale interactie met collega’s en voelen zich daardoor geïsoleerd. Anderen hebben weer moeite om productief te blijven vanwege alle afleidingen binnen hun woonomgeving.



Het is niet alleen maar ellende wat de klok slaat

Ondanks alle onzekerheid en beperkingen waarmee we worden geconfronteerd zijn er aspecten van de thuiswerkomgeving waarop we grip kunnen krijgen en die we kunnen aanpassen om ons mentale welzijn te bevorderen. Werkgevers zouden thuiswerkers moeten aanmoedigen om aandacht te besteden aan de volgende punten:



- Beweging – Beweging is een onlosmakelijk deel van onze levensstijl. Hoewel sporten bevorderlijk is voor de gezondheid, hoef u dat niet per se te doen om te compenseren voor de tijd die uzittend doorbrengt. Het is belangrijk om tijdens de werkdag regelmatige pauzes in te lassen om wat te strekken. Als er een dag vol vergaderingen voor de boeg staat, moet u absoluut een paar minuten gaan staan en een rondje door huis lopen. Volgens een onderzoek kunnen tien minuten lopen of andere vormen van lichamelijke inspanning ervoor zorgen dat uw lichaam endorfine aanmaakt. Dit is een stofje dat van positieve invloed is op onze mentale gesteldheid. Het wordt ook wel het gelukshormoon genoemd.



- Uw dieet – Als u e meer tijd in huis doorbrengt, groeit de kans dat u naar versnaperingen grijpt. Bedrijven moeten thuiswerkers daarom aanmoedigen om gevarieerd en matig te eten. Met het oog op de voortdurende veranderingen ten aanzien van de coronamaatregelen en de stroom van slecht nieuws doen werkgevers er ook goed aan om hun personeel te vertellen om hun mediagebruik te beperken om al te veel zorgen en stress te voorkomen.



- De directe omgeving – Omdat thuiswerkers niemand momenteel veel van huis gaat, maken veel mensen van de gelegenheid gebruik om hun huis opnieuw in te richten en decoreren. Het is superbelangrijk om daarbij ook naar de inrichting en functionaliteit van de werkplek te kijken.



Een opgeruimde kamer zorgt voor een opgeruimde stemming

Werkgevers die thuiswerken willen aanmoedigen kunnen de mentale gezondheid van hun medewerkers bevorderen door hen te helpen om op veilige en ergonomisch verantwoorde wijze gebruik te maken van hun pc’s, laptops en meubilair.



Een paar tips:



- De monitor – Een monitor op een bureau of een ander werkoppervlak moet idealiter iets onder het oogniveau van de gebruiker staan, zodat die op het midden van het scherm kijkt. De monitor zou op minimaal 51 cm afstand van de ogen moeten staan (pakweg op armafstand). Een juiste positionering van de monitor kan schittering op het scherm voorkomen. Deze principes zijn ook van toepassing op de schermen van laptops. Deze kunnen worden opgetild met een speciale laptopstandaard, zodat het scherm op de juiste hoogte staat en de gebruiker comfortabel kan typen op een extern toetsenbord.



- De bureaustoel – Een optimaal gepositioneerde monitor zal weinig uitkomst bieden als de gebruiker niet comfortabel zit. Het is aan de werkgever om te zorgen voor een comfortabele stoel die thuiswerkers kunnen aanpassen wanneer ze van houding veranderen. De stoel zou het mogelijk moeten maken om de voeten plat op de vloer te zetten. De ruggensteun zou gekanteld moeten kunnen worden en de lendenstreek goed moeten ondersteunen om belasting van de onderrug te voorkomen.



- Het toetsenbord – Het toetsenbord zou idealiter op dezelfde hoogte als de ellenbogen moeten staan. Het toetsenbord moet tien graden zijn gekanteld, zodat de polsen plat blijven. Dit verkleint de kans op overbelasting van de spieren. Als thuiswerkers merken dat hun pc te hoog is voor een juiste ergonomische plaatsing van het bureau kan een toetsenbordhouder die onder het werkoppervlak kan worden uitgeschoven uitkomst bieden.



- Flexibiliteit – Het menselijke lichaam is niet gemaakt voor langdurig zitten. Ook als de werkplek op de juiste wijze is ingericht blijft het belangrijk om elk halfuur te bewegen, al was het maar om even te gaan staan en de rug en armen te strekken. Een andere manier om meer beweging naar het werk te brengen is om gebruik te maken van een zit-stabureau. De meeste van deze bureaus zijn in de hoogte verstelbaar, zodat de gebruiker kan wisselen tussen zittend en staand werken.



Een sprankje hoop

Hoewel het nu misschien moeilijk lijkt te geloven, zal er ooit een einde aan de coronacrisis komen. Werkgevers zouden deze boodschap goed naar voren moeten brengen tijdens hun communicatie met medewerkers die zich gestrest voelen of zich zorgen maken over de huidige situatie en toekomst. Organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun personeel helpen aan een veilige en comfortabele werkomgeving die hun moreel en mentale gezondheid bevordert. Dat zal niet alleen nu vruchten afwerpen, maar ook in de toekomst veel rendement opleveren."

