 Werken op afstand: bijna helft van de werknemers ervaart meer werkdruk

Maar bijna driekwart voelt zich meer op hun gemak - Werken op afstand is niet langer een incidenteel werk-extraatje. Door de pandemie hebben werknemers wereldwijd de kans gekregen om het werken op afstand uit te proberen. Voor velen is op afstand of hybride werken al het ‘nieuwe normaal’.



Kaspersky ondervroeg 4.303 IT-medewerkers uit 31 landen om erachter te komen hoe bedrijven en mensen zich hebben weten aan te passen aan de nieuwe realiteit en hoe de nieuwe werkformats correleren met het welzijn van werknemers op de lange termijn.



Werkdruk en productiviteit

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de werknemers melding heeft gemaakt van toegenomen werkdruk sinds de overstap naar werken op afstand, waarbij elf procent de toename als aanzienlijk beschouwt. 46 procent merkte geen verandering in volume, en slechts acht procent merkte een afname in de omvang van het werk als gevolg van nieuwe werkomstandigheden.

In 2020 was de digitalisering van de interacties tussen werknemers een van de meest versnelde veranderingen. Aan het begin van de lockdown was 82 procent van de managers bezorgd dat de snelle overschakeling naar werken op afstand zou leiden tot een daling van de productiviteit. 69 procent van de werknemers beweerde dat werken op afstand hun emotionele toestand negatief beïnvloedde.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (46 procent) van de werknemers een toename van de werklast ervaart, voelt 59 procent van de ondervraagden zich niet meer uitgeput aan het einde van een dag op afstand. Sterker nog, 23 procent gaf aan meer energie te krijgen van thuiswerken, en 36 procent merkte geen verschil tussen de twee vormen.



Emotionele stabiliteit

Als het gaat om emotionele stabiliteit, werd de thuiswerkplek goed ontvangen door werknemers: 74 procent geeft aan zich meer op hun gemak te voelen bij het werken op afstand of geen toename van angstgevoelens door overwerk te hebben gemerkt. 33 procent van de respondenten voelde zich zelfs meer op hun gemak bij het werken vanuit huis. Maar tegelijkertijd was het percentage werknemers dat zich ongemakkelijk voelde bij de afstand tot hun collega's nog steeds aanzienlijk. 41 procent van de respondenten gaf aan dat ze zich vermoeider voelden en 26 procent meldde dat ze meer angst hadden door thuis te werken. Een oplossing die populair blijkt te zijn bij werknemers is het hybride werkmodel, waarbij men zowel op afstand als op kantoor kan werken. De helft van de werknemers (50 procent) stapte medio 2021 over op hybride werken.