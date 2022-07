 Meerderheid managers vindt dat je leidinggeven kunt leren

Zes op de tien vinden ervaring in uitvoerende functie belangrijk voor het zijn van een goede manager - Meer dan de helft (57 procent) van de managers is van mening dat je leidinggeven kunt leren. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. 38 procent van de managers vindt dat leiderschapsvaardigheden aangeboren zijn.



Ook praktijkervaring speelt volgens de respondenten een rol in het zijn van een goede manager. 60 procent vindt dat een goede manager een aantal jaren ervaring moet hebben in een uitvoerende functie. De helft (51 procent) is van mening dat je management alleen kunt leren in de praktijk.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Dat de meerderheid van mening is dat je management alleen kunt leren in de praktijk, is opvallend. Dit zou namelijk betekenen dat het voor startende professionals onmogelijk is om manager te zijn, aangezien zij nog geen praktijkervaring hebben. Je kunt de juiste skills opdoen door het volgen van een praktijkgerichte opleiding of cursus; als young professional en evengoed als ervaren manager. Hiermee zorg je als manager dat je altijd up-to-date blijft en meegaat met de veranderende eisen binnen het managementvak."



Nieuwe generatie managers

Dat het managementvak continu in beweging is, blijkt uit het feit dat slechts 30 procent van de managers denkt dat de manager van morgen dezelfde skills nodig heeft als de manager van vandaag. Acht op de tien (78 procent) vindt dan ook dat je je als manager moet blijven ontwikkelen. De succesfactoren voor zakelijk succes zijn de juiste vaardigheden (42 procent), passie (36 procent) en out of de box kunnen denken (32 procent).

Rijbroek: "Het managementvak is continu aan verandering onderhevig. Dat is niet gek, want organisaties zijn dat ook. De manager van morgen heeft dan ook andere skills nodig dan de manager van vandaag. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen en de groeiende aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Maar ook de vervagende scheidslijn tussen werk en privé en trends zoals jobcrafting, waarbij aan functies wordt gesleuteld om deze beter aan te laten sluiten op persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten."