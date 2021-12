 Een op drie managers: “Ik heb de lastigste functie binnen mijn organisatie”

Volgend jaar wordt volgens een kwart zelfs nóg moeilijker - Maar liefst 35 procent van de Nederlandse managers vindt dat zij een van de lastigste rollen binnen hun organisatie vervullen. Dat blijkt uit onderzoek van Lepaya onder 1.135 leidinggevenden werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna een kwart (23 procent) van hen verwacht daarnaast dat het volgend jaar nóg moeilijker wordt om hun rol naar behoren uit te voeren.



De onvrede onder managers lijkt vooral een gevolg te zijn van een gebrek aan verbinding tussen midden- en hoger management. Zo geeft 36 procent van de ondervraagden aan zich onvoldoende gesteund te voelen door hun eigen meerderen.



De rol van manager

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen hiervan zich niet alleen beperken tot managers, maar ook weerslag heeft op de individuele teamleden. Maar liefst 53 procent van de ondervraagde managers heeft niet genoeg tijd en ruimte om zich gedurende de werkweek bezig te houden met de ontwikkeling van hun teamleden. Daarnaast zou 35 procent graag meer handvatten krijgen rondom de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Volgens René Janssen, oprichter van Lepaya, is dit vanzelfsprekend, gezien de rol van manager flink aan verandering onderhevig is: "Middenmanagers spelen een steeds belangrijkere rol in organisaties. Hun prioriteiten veranderen van het enkel leiden van bedrijfsprocessen naar het bouwen van een lerende, veerkrachtige organisatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze verantwoordelijk zijn voor het motiveren van medewerkers en meer de rol van coach op zich gaan nemen".



Beslissingsbevoegdheid

Het gebrek aan ondersteuning van bovenaf lijkt ook van invloed te zijn op de wijze waarop managers binnen organisaties beslissingen nemen. Van de ondervraagden vindt namelijk ruim een derde (36 procent) dat ze momenteel over te weinig beslissingsbevoegdheid beschikken.

"Efficiënte besluitvorming is een must voor ieder veerkrachtig bedrijf en is een vaardigheid die iedere manager moet bezitten. Door het creëren van een bedrijfscultuur waarin beslissingen genomen kunnen worden, voorkom je dat managers zich machteloos gaan voelen," aldus Janssen.