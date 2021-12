 Helft senior financieel managers maakt incorrecte kortetermijnprognoses

De 2021 Global Financial Leadership Study brengt sterke en zwakke punten van financiële planning en analyse aan het licht - De resultaten van het onderzoek ‘TCS 2021 Global Financial Leadership Study: The Next Era in FP&A’ onder ruim 750 senior financieel managers van Tata Consultancy Services (TCS) laten zien dat veel van deze financieel leidinggevenden toegeven vaak op hun instinct af te gaan in plaats van op data.



De studie is gebaseerd op een onderzoek waaraan deelnamen. waardoor hun financiële prognoses tekortschieten – iets wat vooral het geval is tijdens de aanhoudende pandemie.

Het onderzoek brengt aan het licht dat 50 procent van de respondenten stelselmatig tekortschiet in het leveren van kortetermijnprognoses of geregeld significante fouten maakt. Bovendien zegt slechts 54 procent dat hun teams beschikken over voldoende risicobeheersingsvermogen. Deze executives schatten dat, gemiddeld gezien, 43 procent van hun financiële planning en prognoses afhankelijk is van intuïtie in plaats van analyses.



Financiële trendsetters

Toch loopt er een kleine groep finance executives voorop. De studie van TCS noemt hen ook wel de financiële ‘trendsetters’. Samen vormen ze slechts 6 procent van het totale aantal respondenten. Ze hebben beter ontwikkelde digitale capaciteiten, opereren op een flexibelere manier en maken over het algemeen meer gebruik van AI en machine learning. Ook investeren de financiële trendsetters meer in transformationele financiële planning en analysemogelijkheden om hun organisaties toekomstbestendig te maken voor de volgende grote ontwrichting.

In het kort: Trendsetters zijn duidelijke leiders als het aankomt op wendbaarheid, effectiviteit en investeringen, terwijl anderen (de volgers) enkel het tempo proberen bij te benen:

Negen op de tien trendsetters (91 procent) zegt dat ze hun financiële middelen snel kunnen herverdelen wanneer de zakelijk behoeften verschuiven. Minder dan de helft (48 procent) van de volgers kan hetzelfde zeggen.

78 procent van de trendsetters gelooft dat ze hun budgetten effectief kunnen begroten ten opzichte van slechts 43 procent van de volgers.

83 procent van de trendsetters zegt van plan te zijn de investeringen in kunstmatige intelligentie en machine learning aankomend jaar te verhogen, vergeleken met 55 procent van de volgers.

Investeringen in technologie

Ondanks deze kloof, drijven de huidige tekortkomingen organisaties over de gehele linie ertoe om op het gebied van financiële planning en prognoses investeringen in technologie te stimuleren:

69 procent van de respondenten zei in de komende 12 maanden investeringen in cloudgebaseerde systemen te verhogen; 63 procent gaf aan in het afgelopen jaar al meer te hebben geïnvesteerd in cloudgebaseerde systemen.

67 procent is van plan om het komende jaar meer te investeren in data en analyses; 61 procent zei dat ze dit in de afgelopen 12 maanden al deden. Krishnan Ramanujam, Business Group Head, Business & Technology Services, TCS, vertelt, "Niet eerder droegen financieel leidinggevenden zoveel verschillende petten – van crisismanager tot growth officer. Als ze hun digitale investeringen en inzichten kunnen boosten, zal dat hun organisaties helpen om wendbaarder, schaalbaarder en proactiever te worden – en dat hun uiteindelijk helpen om alle uitdagingen en kansen die op hun pad komen aan te kunnen grijpen."



Aan TCS’ 2021 Global Financial Leadership Study namen ruim 750 senior financieel leidinggevenden uit verschillende sectoren deel, waaronder de energiesector, gezondheidszorg, reissector, technologische sector, verzekeringen, finance en de industriële sector. De bedrijven waar de respondenten werkzaam voor zijn hebben een jaaromzet van vijf miljard dollar of meer. De respondenten waren afkomstig uit negen landen: de VS, het VK, Duitsland, Canada, Nederland, Zwitserland, Australië, India en Japan.

Bezoek voor meer informatie en het volledige rapport deze pagina.