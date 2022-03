 Jongeren willen geduldige, gepassioneerde en authentieke leidinggevende

Jongeren hebben behoefte aan inspiratie - Nederlandse jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar hebben behoefte aan een nieuw soort leiderschap. Generatie Z vindt het belangrijker dan andere generaties dat hun leidinggevende geduldig, gepassioneerd en authentiek is. De meer traditionele eigenschappen van managers zoals besluitvaardig en daadkrachtig zijn minder belangrijk voor hen.





Dat blijkt uit onderzoek van softwareleverancier Cegid, naar de voorkeur in leiderschapsstijlen en karaktereigenschappen van leidinggevenden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Over het algemeen vinden we het in Nederland het belangrijkste dat onze baas eerlijk, betrokken en communicatief vaardig is. Dat zijn basisvereisten voor een ideale werkgever onder alle generaties. Uit het onderzoek blijkt dat de eigenschappen die daarna belangrijk gevonden worden anders zijn voor generatie Z dan voor oudere generaties. De jongste generatie heeft veel vaker behoefte aan geduld, passie, bescheidenheid en authenticiteit. In tegenstelling tot de werknemers tussen de 51 en 65 jaar die het juist belangrijker vinden dat hun manager daadkrachtig en samenbindend is.



Inspiratie

Er zitten grote verschillen tussen welke eigenschappen jongeren toebedelen aan een ideale manager en welke eigenschappen oudere generaties belangrijk vinden. Jongeren hebben blijkbaar, meer dan andere generaties, behoefte aan inspiratie, zegt Neelie Verlinden, HR journalist en content manager bij Cegid. "Zij zijn vaker op zoek naar gepassioneerde leidinggevenden die ze laten doen wat ze zelf het liefste willen doen. Wij denken dat ze autonomie op de werkvloer erg belangrijk vinden".



Nieuw leiderschap

Zelfs tussen Generatie Z en millennials, generaties die toch dicht op elkaar liggen, zijn verschillen te vinden. Bescheidenheid bijvoorbeeld, vindt Generatie Z significant belangrijker dan Generatie Y. Dit kenmerkt volgens Verlinden de shift naar nieuw leiderschap. "We zagen de afgelopen jaren al dat er een nieuw soort manager opstaat: zij staan minder ver van werknemers af en geven minder traditioneel leiding dan voorheen. Hier is dus ook duidelijk behoefte aan door de generatie die de komende jaren in grote getale de arbeidsmarkt op komt."

Volgens Cegid betekent dit dat sommige managers hun leiderschapsstijl zullen moeten aanpassen om ook aansluiting te behouden met de jongere generaties. "De arbeidsmarkt is continu aan verandering onderhevig. Gezien de resultaten van ons onderzoek is het voor werkgevers nu wel de uitdaging om het hele team van alle leeftijden verbonden te houden en ervoor te zorgen dat er een fijne werksfeer ontstaat," aldus Verlinden.