 Amsterdam op negende plek voor Europeanen als plaats om te werken

40 procent van de groep die in Amsterdam wil werken is jonger dan 35 jaar. - Amsterdam behoort tot de wereldtop als één van de meest favoriete steden om in te werken voor de Europese beroepsbevolking die daadwerkelijk internationaal willen werken. Ruim 2 miljoen personen (6,48 procent van de internationaal mobiele Europese beroepsbevolking) noemt Amsterdam als één van de voorkeurssteden om in te werken. Rotterdam staat op de 79ste plek, Den Haag 90ste, Utrecht 142ste, en Eindhoven op plek 204.



In totaal zijn ruim 600 steden wereldwijd onderzocht en 99.175 personen ondervraagd door Intelligence Group in 2021/2022. De resultaten zijn terug te vinden in het bijna 200 pagina’s dikke European Talent Intelligence Manual 2022, waarin alle recruitment details van de Europese beroepsbevolking per land zijn terug te vinden. Londen is verreweg de meest favoriete stad gevolgd door New York en Parijs.



Onder wie is Amsterdam populair?

40 procent van de groep die in Amsterdam wil werken is jonger dan 35 jaar. Deze relatief jonge groep is oververtegenwoordigd. De functiegroepen die vaak, en ook meer dan gemiddeld de voorkeur voor Amsterdam hebben, zijn Administratie (zeventien procent), Financieel (tien procent) en IT (acht procent). Groepen die beperkt en minder dan gemiddeld voor Amsterdam kiezen zijn o.a. Verpleging (een procent), Dierenartsen (een procent) en mensen met een Directie/management (een procent) functie. Werknemers uit Polen, Griekenland en Slovenië hebben een meer dan gemiddeld grote voorkeur voor Amsterdam, terwijl dit bij Letten, Fransen en Zweden veel minder dan gemiddeld het geval is.

"Amsterdam is de belangrijkste magneet van Nederland op de internationale arbeidsmarkt. Relatief aantrekkelijker dan Nederland dat op positie twaalf staat qua populariteitsscore. De populariteit van steden is bijna los te zien van landen. Zo is Duitsland populairder dan Engeland, maar Londen veel populairder dan Berlijn. Uit eerdere onderzoeken (2007, 2009, 2014) scoorde New York steevast boven Londen. Covid en de veranderende politieke omgeving heeft de populariteit van NY geen goed gedaan. Daarentegen lijkt de Brexit geen afbreuk te hebben gedaan aan de populariteit van Londen om in te werken en te wonen. De populariteit van Engeland heeft er echter wel onder geleden," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.



Top-tien voorkeursteden van Nederlanders die in het buitenland willen werken

Nederlanders die zelf in het buitenland willen wonen en werken geven ook de voorkeur aan Londen, gevolgd door Barcelona en New York. Ook hier zien we opnieuw de voorkeur van Spanje terugkomen bij Nederlanders, zoals met Madrid op de zesde plek

Londen 24 procent Barcelona 22 procent New York 19 procent Berlijn 14 procent Parijs 12 procent Madrid 11 procent Rome 8 procent Lissabon 7 procent Sydney 6 procent Brussel 6 procent