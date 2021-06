 Amsterdam schiet twintig plaatsen omhoog in wereldranglijst duurste steden

Amsterdam is duurder dan Chicago - Na twee jaar op rij te zijn gedaald, is Amsterdam dit jaar maar liefst twintig plaatsen gestegen op de wereldranglijst van duurste steden om in te leven. Daarmee staat het op de 44ste plek. Dat blijkt uit de 27ste editie van het Cost of Living onderzoek van adviesbureau Mercer.



De eerste plek in het klassement is voor de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, dat Hong Kong voor het eerst in drie jaar tijd van de troon stoot. Zwitserland blijft Europees aanvoerder in de top tien van de wereldranglijst. Naast Zürich op plaats 5, behoren Genève (#8) en Bern (#10) tot de duurste steden ter wereld voor expats om te leven. Een opvallende nieuwkomer in de top 10 is Beiroet. De Libanese hoofdstad bestormt vanaf de 45ste plek de derde positie. Zowel COVID-19 als de explosie in de haven van Beiroet vorig jaar brachten het land in een economische depressie, wat deze stijging verklaart. De goedkoopste stad is Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië.



Top tien duurste steden ter wereld Top tien goedkoopste steden ter wereld

2020 2021 Land 2020 2021 Land 2 1 Asjchabad (Turkmenistan) 206 209 Bisjkek (Kirgizië) 1 2 Hong Kong (China) 201 208 Lusaka (Zambia) 45 3 Beiroet (Libanon) 203 207 Tbilisi (Georgië) 3 4 Tokyo (Japan) 209 206 Tunis (Tunesië) 4 5 Zürich (Zwitserland) 190 205 Brasilia (Brazilië) 7 6 Shanghai (China) 208 204 Windhoek (Namibië) 5 7 Singapore (Singapore) 206 203 Tasjkent (Oezbekistan) 9 8 Genève (Zwitserland) 199 202 Gaborone (Botswana) 10 9 Beijing (China) 205 201 Karachi (Pakistan) 8 10 Bern (Zwitserland) 204 200 Banjul (Gambia)

Amsterdam scoort na vijf jaar weer hoger dan 50

Het is al even geleden dat onze hoofdstad relatief hoog in Mercer’s ranking scoorde. De laatste keer was namelijk in 2015; toen eindigde Amsterdam op de 39ste plek. Ellen van Arenthals, Senior Consultant Global Mobility bij Mercer Nederland: ‘De sprong van Amsterdam op de ranglijst wordt voornamelijk veroorzaakt door de waardestijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tussen maart 2020 en maart 2021 won de euro namelijk 10,79 procent in vergelijking met de dollar. Daarbij speelt het rangschikkingsmechanisme een rol; andere steden in de ranking die stijgen of dalen. Zo waren de prijsstijgingen in Amsterdam minder groot dan in New York. Dat heeft bijgedragen aan een minder snelle stijging van Amsterdam op de ranglijst.’



Meerdere Europese steden stijgen in de ranking

Onze hoofdstad is niet de enige Europese stad die stijgt in de lijst met duurste steden ter wereld om te leven. Zo klom Parijs (Frankrijk) van de 50ste naar de 33ste plek, steeg Milaan (Italië) elf plaatsen naar de 36ste positie, sprong Wenen (Oostenrijk) van de 54ste naar de 37ste plek en ging Dublin (Ierland) zeven plaatsen omhoog naar #39. En daar blijft het niet bij. Ook München (Duitsland), Brussel (België), Frankfurt (Duitsland), Oslo (Noorwegen) en Helsinki (Finland) schoten omhoog. Deze steden stegen ieder minimaal achttien plaatsen in de wereldranglijst. De grootste Europese stijger is Stockholm (Zweden). De Zweedse hoofdstad klom maar liefst 61 plaatsen omhoog en staat daarmee op de 72ste plaats van het klassement.

Ook de stijgingen van deze Europese steden worden vooral veroorzaakt door de positie van de lokale valuta’s, die wat zijn versterkt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Van Arenthals over de gevolgen van de bewegingen in de ranking: ‘De gegevens van de ranking helpen werkgevers bij het bepalen van hun mobiliteitsstrategie. Zoals de manier waarop het arbeidsvoorwaardenpakket is samengesteld wanneer personeel (tijdelijk) in het buitenland werkt. De coronacrisis heeft veranderingen in de wereldwijde mobiliteit van werknemers versneld. Met als gevolg dat organisaties van over de hele wereld hun mobiliteitsstrategie moeten aanpassen. Voor werkgevers met een internationale werknemerspopulatie adviseren wij daarom dat ze met regelmaat onderzoeken wat de precieze impact is van die fluctuaties op de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers.’



Amsterdam duurder dan Chicago

De andere kant van de valutamedaille is dat veel steden in de Verenigde Staten juist een aantal plaatsen hebben ingeleverd. New York blijft de duurste Amerikaanse stad om te leven, maar heeft de top tien verlaten en keldert acht plaatsen naar de veertiende positie. Ook Los Angeles (#twintig), San Francisco (#25), Honolulu (#43) en Chicago (#45) daalden in de ranking. Ondanks dat de inflatie van goederen en diensten in de Verenigde Staten steeg, is de neerwaartse spiraal vooral te wijten aan de valutaschommelingen tussen maart 2020 en maart 2021.