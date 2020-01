 Talent onmisbaar voor Amsterdam als digitale hoofdstad

Actief inzetten op de menselijke kant van de nieuwe technologieŽn essentieel - Amsterdam mag zichzelf een wereldwijde digitale koploper noemen nu het plaats dertien bezet in de Global Digital Capitals Index, een onderzoek van Digital Realty naar de mate waarin steden leunen op de data-economie. De Nederlandse hoofdstad speelt een grote rol als het aankomt op de wereld van digitale platformen en data – zelfs een grotere rol dan steden als Sydney, München en Frankfurt.



Wil Amsterdam deze status in de toekomst behouden, dan is het aantrekken van talent van cruciaal belang, zo valt te lezen in het rapport.



Digitale bedrijvigheid

Digitale bedrijvigheid is goed voor de economie van een stad. Het is belangrijk voor Amsterdam om deze positie vast te houden of zelfs te verbeteren, gezien de potentiële economische waarde die kan worden toegeschreven aan datagedreven technologieën. Technologieën met de grootste impact in de komende jaren zijn volgens de Global Digital Capitals Index kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), Blockchain en 5G.

"De huidige bijdrage van de vier digitale technologieën aan de economie van Amsterdam in 2019 is naar schatting 1,29 miljard euro per jaar," zegt Christian Zipp, Vice President bij Digital Realty. "Dat is een aanzienlijke bijdrage aan de totale Nederlandse economie." Juist daarom is het volgens Digital Realty noodzakelijk voor Amsterdam om haar positie als digitale hoofdstad veilig te stellen en waar mogelijk zelfs te verbeteren. Een van de manieren om dit te doen, is door te blijven investeren in nieuwe technologieën, zo wordt geadviseerd. "Nieuwe technologieën, zoals sensoren die benzineverbruik optimaliseren of AI die fraude opspoort bieden nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven en de economie: uit dergelijke technologieën kunnen nieuwe verdienmodellen en bedrijven ontstaan", aldus Christian Zipp.



De menselijke factor: talent

Bovenaan de Global Digital Capitals Index prijken steden als New York, Tokyo en Londen. In deze steden ligt onder meer de juiste onderliggende fysieke en digitale infrastructuur waardoor kennis tussen bedrijven eenvoudig kan worden uitgewisseld. Een goede verbondenheid bevordert de ontwikkeling van nieuwe innovaties: bedrijven kunnen zo gemakkelijk digitaal bestanden versturen en elkaar bereiken via een goed aangesloten wegennetwerk. Maar ook de digitale infrastructuur speelt een sleutelrol in het faciliteren van een Digital Capital. Amsterdam heeft daarin de meerwaarde van de aanwezigheid van zowel de internetknooppunten AMS-IX en NL-IX, de hoge dichtheid van glasvezelnetwerken en de onderzeese kabels die verbinding hebben met de oostkust van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het lijken simpele, logische technologieën, maar onmisbaar als een stad een leidende Digital Capital wil zijn.

Los van de technische kant, komt er bij het verbeteren van deze positie bovenal ook een menselijke kant kijken. "Talent in de technologische sector is hierbij cruciaal,"zo stelt Zipp. Steden als Amsterdam moeten daarom, zo blijkt uit het rapport, verder kijken dan alleen het aantrekken van talent naar de hoofdstad. Onmisbaar zijn de bijbehorende investeringen om dat talent te behouden en te vergroten. Het advies is dan ook vrij simpel: investeer in digitale leerplaatsen, hogescholen en universiteiten. Zipp: "Het investeren van een eigen stad in eigen mensen, onderwijs en talent is vaak de sleutel tot succes als het gaat om het niveau van talent en de invloed die zij kunnen hebben. Immers kan een stad, zoals Amsterdam, er zo voor zorgen dat de kennis binnen de eigen stad blijft en ook binnen de stad groeit, zonder dat er enkel wordt geleund op de kennis van expats of externe kennis- en talentbronnen."

En dus zal Amsterdam, om haar positie als Digital Capital veilig te stellen en wellicht zelfs te verbeteren, actief moeten (blijven) inzetten op de menselijke kant van de nieuwe technologieën, zodat de juiste vaardigheden worden ontwikkeld en innovatieve technologieën gebruikt, ontwikkeld en geleverd kunnen worden.



Benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? Download de Digital Capitals Index – Amsterdam hier, de Global Digital Capitals Index kan hier gedownload worden.