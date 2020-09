 Amsterdam in top drie belangrijkste datahubs van Europa

Europa zal de komende vier jaar zijn positie als supermacht op het gebied van bedrijfsdata en Data Gravity verder versterken - Nieuw onderzoek van Digital Realty wijst uit dat Europa tegen 2024 zal voortbouwen op zijn positie als leider op het gebied van bedrijfsdata, data-uitwisseling en de aantrekkingskracht van de regio. Uit de Data Gravity Index DGx™, blijkt dat Amsterdam in de top drie van belangrijkste en krachtigste Europese steden voor bedrijfsdata staat, en samen met Londen zelfs de eerste plaats behaalt als het gaat om de steden-duo’s die onderling het meest data-verbonden zijn.



De Data Gravity Index DGx™ meet de creatie, aggregatie en uitwisseling van bedrijfsdata en kent elke regio een eigen score toe. Deze scores worden gemeten in het aantal gigabytes per seconde. Regio’s met een sterke wereldwijde connectiviteit en veel datageleide sectoren, zoals de technologische sector en financiële dienstverlening, genereren dusdanig veel bedrijfsdata dat er een ‘Data Gravity’ effect ontstaat: een aantrekkingskracht waardoor exponentieel meer data naar deze regio’s toetrekt. Deze ontwikkeling biedt kansen voor de desbetreffende regio’s en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemingen, die ook weer nieuwe data met zich meebrengen. Volgens het onderzoek is Amsterdam één van de belangrijkste Europese steden in het creëren van deze Data Gravity: de stad is opgenomen in de top vijf, op de derde plaats.

Dave McCrory, de onderzoeker die in 2010 de term Data Gravity bedacht en het onderzoek naar de Data Gravity Index DGx™ leidde, legt uit: "We hebben gezien dat Data Gravity in regio’s niet alleen data aantrekt, maar dat het er ook voor zorgt dat het moeilijker wordt om deze data en bijbehorende diensten te verplaatsen naar een andere regio. Dit geeft steden die sterk één industrie vertegenwoordigen een enorm voordeel omdat ze, door de aanwezige Data Gravity, meer van hetzelfde soort data aantrekken en daarmee een sterk vestigingsklimaat ontwikkelen." De aantrekkingskracht van Amsterdam komt voort uit de aanwezigheid van veel internationale hoofdkantoren in de stad. Voor de regio’s is de hoge mate van aantrekkingskracht gunstig, voor bedrijven is deze situatie echter minder voordelig, zo stelt McCrory. "Data is een belangrijke strategische bron geworden, maar Data Gravity betekent ook dat veel van de data complexer wordt om te gebruiken en dat het verplaatsen van data steeds moeilijker wordt, mede omdat er continu nieuwe data wordt aangetrokken en gecreëerd."



De rol van Amsterdam in Europa’s leiderschap

Vijf Europese steden behoren tot de top van data-hubs: Londen, Dublin, Frankfurt, Parijs en Amsterdam. Deze steden zullen naar verwachting de grootste bijdrage leveren aan de leidende rol van Europa. Amsterdam heeft op dit moment een Data Gravity-score van 8,54 (gigabytes per seconde). Londen staat met stip op nummer 1, met een Data Gravity-score van 167,05. Het grote verschil wordt onder andere veroorzaakt door de enorme hoeveelheid datacreatie (drie keer zo veel als Amsterdam) en de opslagruimte voor deze data die in Londen wordt gerealiseerd, welke vier keer zo hoog ligt als in Amsterdam.

De vooruitzichten als het gaat om Data Gravity en de score voor Amsterdam zijn positief: naar verwachting zal de hoofdstad een Data Gravity-groei kennen van 142 procent per jaar, wat in 2021 resulteert in een Data Gravity-score van 21,64. Momenteel moet Amsterdam alleen Londen en Parijs voor zich dulden op de ranking van Europese Data Gravity-steden. Op mondiaal niveau zal Amsterdam naar verwachting data-hubs zoals Sydney, Mexico-City en Shanghai voorbijstreven om in 2024 tot de top 20 van steden te horen die jaarlijks de grootste data-groei doormaken.

Naast de overvloed aan bedrijfsdata zorgt ook de stroom aan gegevens tussen de steden onderling ervoor dat Amsterdam in de kopgroep wordt geplaatst. Volgens de Data Gravity Index DGx™ is Europa de thuishaven van ’s werelds meest onderling verbonden steden-duo’s. Amsterdam vormt op het gebied van data-uitwisseling een duo met Londen; deze steden worden samen op de eerste plaats van meest onderling verbonden steden geplaatst. Londen is een toonaangevend financieel centrum voor internationale ondernemingen, Amsterdam is het hoofdkwartier van enkele van ’s werelds grootste bedrijven en een belangrijk financieel centrum voor Europa. Gegevens worden onder meer uitgewisseld voor financiële- en handelsdoeleinden, waardoor een zeer hoog niveau van aantrekkingskracht ontstaat. Naar verwachting zal het steden-duo ook in 2024 nog aan de top staan.



Beginstadium voor bedrijven

Europese sectoren zoals financiële dienstverlening en de maakindustrie genereren enorme hoeveelheden bedrijfsdata en in combinatie met de opkomst van nieuwe datageleide industrieën zorgt dat ervoor dat Europa de komende vier jaar uitgroeit tot een wereldwijde ‘supermacht’ op het gebied van bedrijfsdata. Volgens het onderzoek is de hoeveelheid data die wordt uitgewisseld tussen de Europese steden wereldwijd de op één na grootste – op de onderlinge uitwisseling in Noord-Amerika na.

Ondanks de voordelen van Europa’s bloeiende data-economie en de sterke gegevensuitwisseling, is een stad met een sterk Data Gravity-effect niet altijd voordelig voor bedrijven. Bedrijven krijgen steeds meer data in handen om de digitale transformatie te realiseren. Toch worden zij ook overweldigd door de grote hoeveelheden data, waardoor het juist meer inspanning kost om deze transformatie waar te maken. Dat benadrukt ook Chris Sharp, CTO bij Digital Realty: "De meeste ondernemingen en dienstverleners staan nog maar aan het begin van het begrijpen van de (potentiële) impact van Data Gravity op hun innovatie, klantervaring en winstgevendheid, maar het is voor hen essentieel om zich er wel nu al op te richten. Het onderzoek is erop gericht om CIO’s, IT-architecten en -infrastructuur verantwoordelijken inzicht te geven in de fenomenen die de beperkingen veroorzaken. Middels de Data Gravity Index DGx™ willen we ze een blauwdruk geven om deze beperkingen ook daadwerkelijk aan te pakken."

Munu Gandhi, Vice President Core Infrastructure Services bij AON plc ziet het begrijpen van gegevens als één van de eerste acties die bedrijven zich eigen moeten maken. "Het begrijpen van de impact van de gegevens, de impact van macro-factoren zoals enterprise data stewardship en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving is een megatrend te noemen. Het begrijpen van Data Gravity en de impact ervan op onze IT-infrastructuur kan het verschil maken voor bedrijven. Dat inzicht zal alleen maar belangrijker worden naarmate data blijft fungeren als de munteenheid van de huidige digitale economie."



De Data Gravity Index DGx™ kan hier gedownload worden.

Bekijk hier het volledige Engelstalige persbericht over de Data Gravity Index DGx™.