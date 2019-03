 2,5 miljoen Europeanen kiezen voor Amsterdam

Hoe aantrekkelijk is Amsterdam voor Europees talent? - De regio Amsterdam heeft een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven. Nederland heeft een goede infrastructuur (Schiphol, wegen, internet), ligt centraal, heeft een aantrekkelijk belastingklimaat, weinig corruptie, een efficiënt bankensysteem en is zeer veilig.



De afgelopen jaren hebben veel internationale bedrijven zich in Nederland gevestigd, en alleen al in de regio Amsterdam meer dan 150. Als gevolg van de Brexit zal dat aantal snel groeien. De vraag is dan: is Amsterdam ook aantrekkelijk voor internationaal talent om er te gaan werken en wonen?



Europees talent

Onder Europees talent is Amsterdam redelijk populair, zo’n 2,5 miljoen Europeanen kiezen voor deze stad. Hiermee staat Amsterdam op een dertiende plek in de ranglijst voor meest favoriete steden om in te werken en wonen. De Nederlandse hoofdstad stad is relatief populair in grote delen van Europa, volgens de data uit de De Global Talent Acquisition Monitor. In 2018 openden 153 buitenlandse bedrijven een nieuw kantoor in de regio Amsterdam en 28 hiervan deden dit vanwege de Brexit. Dit zijn niet alleen Britse bedrijven, maar ook bedrijven uit andere delen van de wereld die in plaats van het Verenigd Koninkrijk voor Amsterdam hebben gekozen. Dat is niet heel vanzelfsprekend, want Amsterdam heeft veel concurrentie van steden zoals Parijs en Berlijn.

De komst van de 153 bedrijven naar regio Amsterdam zorgt voor 4170 extra banen in de komende jaren. De meeste bedrijven kwamen uit de sectoren Life Sciences & Health, ICT en de Creatieve Industrie. Dit komt grotendeels ook overeen met de favoriete sectoren van mensen die in Amsterdam zouden willen werken en sluit aan bij hun opleidingsachtergrond, zo blijkt uit de cijfers uit GTAM.



Verbeteren economische situatie

Als Amsterdams bedrijf Europees talent wil aantrekken, is het belangrijk om te weten wat voor deze groep belangrijk is in de keuze voor een baan of stad. Op de eerste plaats kiezen Europese talenten voor Amsterdam om hun ervaring te vergroten. Daarnaast is er een aantal andere redenen die opvallen: het ontmoeten van nieuwe mensen, meer werkervaring opdoen en een internationale carrière starten. Ook zegt ruim een kwart (27 procent) van de mensen die in Amsterdam zouden willen werken dat de economische situatie in het eigen land een reden is om in het buitenland te gaan werken. Dat is flink meer dan gemiddeld (20 procent) voor Europeanen die in het buitenland willen werken. Deze reden wordt vooral genoemd door mensen uit Italië, Spanje en Oekraïne.



Verhuizen naar Amsterdam

Zo’n 40 procent van de Europeanen die in Amsterdam zouden willen werken, zou er vrijwillig voor kiezen om ook te emigreren. De meerderheid (60 procent) zou het liefst 3 jaar of langer in Amsterdam willen wonen en werken. Vanwege de Brexit zijn er ook gedwongen verhuizingen van bedrijven, die veel impact hebben op het personeel. Zo verhuist in april 2019 het Europees Medicijnagentschap (EMA) naar Amsterdam. Hierdoor moeten 900 hoogopgeleide medewerkers ook mee verhuizen met hun gezin. In het geval van EMA helpt de overheid mee om de herplaatsing soepel te laten verlopen op het gebied van huisvesting, scholen, taal en zorg. Uit ons onderzoek blijkt dat Europeanen die in Amsterdam willen werken en wonen het belangrijk vinden om eerst meer informatie te krijgen over de huisvesting. Daarnaast zijn ook de levensstandaard, de mogelijkheid om de taal te leren en de sociale omgeving belangrijke punten.

Opvallend is dat internationaal talent dat naar Amsterdam verhuist, ruime definities heeft over reistijd. In Londen is een enkele reis woon-werk van ruim anderhalf uur heel normaal. Dat maakt het in Nederland mogelijk om in Amsterdam te werken, en in Bergen aan Zee of Wassenaar te wonen, waar ook internationale scholen zijn gevestigd.



Arbeidsmarktdata

Het European Recruitment Dashboard geeft recruiters toegang tot data uit 28 landen in Europa en 500 beroepsgroepen. Hiermee kunnen ze hun recruitmentstrategie op de Europese arbeidsmarkt ontwikkelen en bijsturen. De data die wij gebruiken, is afkomstig uit ons eigen Europese arbeidsmarktonderzoek: De Global Talent Acquisition Monitor (GTAM) en van Jobfeed van Textkernel.