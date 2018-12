 Hoe u de gezonde voornemens van medewerkers ondersteunt

83 procent slaagt er niet in om gezonde voornemens vast te houden - Met het nieuwe jaar in het vizier is iedereen traditiegetrouw weer volop bezig met goede voornemens. Bij veel Nederlanders staat meer sporten en beter eten ongetwijfeld weer hoog op het lijstje.



Een prima prioriteit, want een gezonde levensstijl brengt veel voordelen voor het individu én voor de werkgever. Gezond leven maakt werknemers gelukkiger, vermindert verzuim met 4,1 dagen per jaar, en bespaart werkgevers elk jaar ongeveer 1.025 euro per werknemer. Helaas houden acht op de tien Nederlanders deze goede voornemers niet vol. Uit onderzoek van Gympass blijkt dat werkgevers hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Daarom volgt hier een aantal tips voor werkgevers om hun werknemers goed op weg te helpen in het nieuwe jaar.



Maak het makkelijk

Om te kunnen profiteren van gezonde medewerkers is het essentieel om hen de juiste tools te bieden. Uit onderzoek van Gympass blijkt dat tijdgebrek voor 34 procent van de Nederlanders een struikelblok is om te sporten. Een praktische oplossing hiervoor is om flexibele werktijden te hanteren zodat personeel de tijd en ruimte heeft voor ‘selfcare’. Wellicht is het een optie om het kantoor te voorzien van een douche, als stimulans om de wielrenfiets te pakken naar werk. Het aanbieden van een voedzame en gezonde lunch kan ook ondersteunend zijn om de goede voornemens langer vol te houden.



Activeer een rolmodel

Een rolmodel binnen een bedrijf kan het gedrag van collega’s positief beïnvloeden. In de context van gezondheid wordt dit ook wel een ‘wellness ambassadeur’ genoemd: een betrokken medewerker met een passie voor gezondheid, die dit met enthousiasme en plezier overbrengt op collega’s. Identificeer binnen het bedrijf één of meer van deze ambassadeurs en schakel hen in om een gezonde levensstijl te promoten. Vraag bijvoorbeeld een ambassadeur om een gezond teamuitje te plannen. Let wel, ambassadeurs hebben zelf ook motivatie nodig. Het is een goed idee om ze in het zonnetje te zetten, bijvoorbeeld via een vermelding in een interne nieuwsbrief.



Stimuleer samen sporten

Alleen sporten is goed, maar samen sporten blijkt nog beter. Recent onderzoek van Gympass wijst er namelijk op dat 31 procent van de Nederlanders vaker zou sporten als ze dit samen met collega’s zouden doen. Een uitstekende reden om gezamenlijke sportactiviteiten aan te moedigen. Organiseer bijvoorbeeld eens een bedrijfsbootcamp, of promoot deelname aan een lokaal sportevenement. Het groepselement geeft personeel een impuls om de goede en gezonde voornemens door te zetten.



Maak het persoonlijk

Investeer in een wellness- of vitaliteitsprogramma waarin de werknemer centraal staat en dat toegespitst is op individuele behoeftes van werknemers. Iedereen heeft een persoonlijke voorkeur voor fysieke- of mentale ontspanning. Daarom is een programma dat verschillende opties aanbiedt een goede oplossing. Op deze manier kan de werknemer een activiteit kiezen die hem of haar aanspreekt op een handige locatie. Dit vergroot de kans op het volhouden van de goede voornemens, en daarmee ook de kans op gelukkige, gezonde werknemers die minder verzuimen en minder geld kosten.