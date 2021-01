 Werkende Nederlander streeft naar een betere balans tussen werk en privé en gezonder leven

Aandacht voor duurzaamheid verder toegenomen - Bijna een derde van de werkende Nederlanders hoopt in het nieuwe jaar de verhouding tussen werken en privé meer in balans te krijgen. Verder willen mensen in het nieuwe jaar vaker een break nemen als ze thuiswerken en meer sporten. En de eigen werkplek beter inrichten, omdat driekwart van de ondervraagden er rekening mee houdt dat vanuit huis werken waarschijnlijk een blijvertje is.



Dit zijn de meest in het oog springende resultaten van het jaarlijkse grote Nieuwjaarsonderzoek van BeFrank. Hoe anders zagen de voornemens eruit toen BeFrank een jaar geleden eenzelfde onderzoek uitvoerde. Toen wilde de werkende Nederlander vooral in zichzelf investeren met cursussen en trainingen. Daarnaast stond, net als dit jaar, een betere balans aanbrengen tussen werk en privé op het lijstje van goede voornemens. Alleen, toen kon niemand nog vermoeden dat voor velen thuiswerken zo belangrijk zou worden. Waardoor de scheiding met het privéleven veel vager werd. Het streven naar een betere balans is gegroeid van 25 procent naar 30 procent voor het komend jaar. "Dit is goed te begrijpen," aldus Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. "Heel veel mensen hebben zich enorm moeten aanpassen. Van de ene op de andere dag werd thuiswerken de norm. Maar thuiswerken blijkt goed te bevallen en het voornemen om meer thuis te werken is gestegen van twaalf procent naar zeventien procent." Rhebergen is blij dat de ambitie om te investeren in de eigen ontwikkeling nog steeds hoog op de agenda staat. Voor volgend jaar wil 25 procent van de werkenden een cursus volgen via het werk en vijftien procent buiten het werk om.



Gezonder leven, vaker een break, meer sociale contacten

Het onderzoek toont aan dat de trend onder werkenden om gezonder te gaan leven op het werk doorzet. Ruim een vijfde van de ondervraagden wil daar volgend jaar werk van maken. Van de mensen die al thuiswerkten in 2020 wil ruim 40 procent meer tijd reserveren voor extra beweging en sporten. En ruim een derde van hen wil thuis vaker een break nemen om even los te komen van het werk. "Stuk voor stuk bemoedigende resultaten. Meer dan ooit is gezond blijven belangrijk, want het incasseringsvermogen van iedereen wordt nu maximaal op de proef gesteld."

Dat ook de wens naar meer tijd voor sociale contacten steeg, van vijftien procent naar negentien procent, sluit volgens Rhebergen goed aan bij nog meer aandacht voor de gezondheid. "Wij stimuleren mensen om financieel, mentaal en fysiek fit te blijven. Een goed sociaal netwerk heeft een gunstig effect op de gezondheid. Ik hoop dan ook van harte dat iedereen daarin slaagt in deze tijden."



Aandacht voor duurzaamheid verder toegenomen

In het jaar waarin voor de meeste mensen de wereld behoorlijk op zijn kop ging staan, neemt de aandacht voor duurzaamheid onverminderd toe. Inmiddels vindt 55 procent van de ondervraagden het belangrijk dat de organisatie waar men werkzaam is, zich inzet voor een duurzame bedrijfsvoering. Hetzelfde percentage oordeelt dat de organisatie waarvoor men werkt duurzamer functioneert dan vijf jaar geleden. Vorig jaar was dat net iets meer dan 46 procent. En ruim 70 procent van de ondervraagden hecht eraan dat zijn of haar baan betekenisvol is en waarde toevoegt aan de maatschappij.



Hoe zien de voornemens voor 2021 eruit wat betreft thuiswerken?

Ruim twintig procent wil de thuiswerkplek gezelliger inrichten.

27 procent wil de thuiswerkplek beter inrichten door te letten op o.a. zithouding, verlichting, comfort.

Tien procent wil zich in 2021 nog meer op het werk focussen en geen huishoudelijke klusjes tussendoor doen.