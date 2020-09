 Loonbetaling momenteel hoogste prioriteit HR

Zonder goede HR-processen kunt u niet wendbaar blijven - De eerste golf van de coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat zowel kleine als grote bedrijven nieuwe prioriteiten zijn gaan stellen. Het resultaat: tijdige en efficiënte loonberekening en -uitbetaling heeft momenteel de grootste prioriteit voor HR-afdelingen. Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx. Het onderzoek werd in juni uitgevoerd onder 3.000 bedrijven in 11 Europese landen, waaronder Nederland.



Het onderzoek laat zien dat een juiste en tijdige uitbetaling van het loon momenteel de hoogste prioriteit heeft. Ruim 70 procent van de Nederlandse ondervraagden zien dit als ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’. Loonbetaling, oftewel payroll, staat bovenaan de HR-prioriteitenlijst van alle ondervraagde bedrijven in Europa. ‘Het beantwoorden en verwerken van HR-vragen van werknemers’ is prioriteit nummer twee. Wat opmerkelijk is, is dat beide prioriteiten operationele en administratieve taken zijn.

"In tijden van crisis is het belangrijk om de basis goed te krijgen. Als u geen goede HR-systemen en -processen hebt, is het bijna onmogelijk om wendbaar te zijn. Dat is in deze tijd essentieel," zegt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland.



Payroll uitbesteden

Nu voor veel organisaties weer duidelijk is geworden dat payroll een enorm belangrijk onderdeel is van de bedrijfsprocessen, staan ze voor een nieuw dilemma: besteden ze het payrollproces uit of houden ze alles in eigen beheer? Uit het onderzoek blijkt dat slechts zeventien procent van de Nederlandse organisaties de loonbetaling uitbesteedt. Er lijkt ook geen verandering in het verschiet te liggen: een kleine 20 procent van de Nederlandse ondervraagden wil meer HR-projecten gaan uitbesteden.

De belangrijkste drijfveren voor organisaties om de loonbetaling uit te besteden zijn: het interne personeel ontzien van administratieve taken, de continuïteit van de HR-activiteiten waarborgen en de kwaliteit van de HR-dienstverlening verhogen.