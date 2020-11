 Bitcoinsalaris wordt opnieuw populairder nu waarde bitcoin stijgt

Salaris in bitcoin heeft weinig nadelen - Bitcoin is al even opnieuw aan een opmars bezig en begon vooral sterk te klimmen toen PayPal aangaf ook bitcoin-betalingen te willen faciliteren. Volgens Aad Mosheuvel van Bitcoinkoers.org krijgen ook grote financiële dienstverleners en werkgevers steeds nadrukkelijker interesse in Bitcoin.



Een salaris in bitcoins heeft volgens hem dan ook maar weinig nadelen. Wel zijn er een aantal zaken waaraan werkgevers moeten denken.

"Bij een salaris in bitcoin is er eigenlijk sprake van een beloning in natura. Het wordt dus echt als geld beschouwd, maar wel als een extraatje. Dat wil meteen ook zeggen dat het niet meetelt voor de verplichte betaling van het minimumloon. Enkel het deel van het salaris dat hoger is dan het minimumloon kan in bitcoins worden betaald. Op de salarisstrook moet het als loon in natura worden omschreven. Verder wordt het gewoon belast en moeten werknemers, indien hun vermogen groter is dan 30.000 euro, vermogensbelasting betalen op hun digitale portefeuille. En de werkgever moet ook gewoon de loonheffing inhouden zoals voorheen," geeft Mosheuvel eerst even aan.

Volgens Mosheuvel valt het wat de inspanningen betreft allemaal wel mee: "Zowel de werkgever als de werknemer moeten een wallet hebben en de werkgever moet de bitcoins overmaken. Klaar. Er is zoveel keuze aan wallets, zowel fysiek als digitaal, dat er eigenlijk maar weinig bezwaren zijn. Natuurlijk moeten medewerkers er wel enigszins mee vertrouwd zijn. Niet voor elke doelgroep is een bitcoinsalaris even geschikt, maar voor jonge, mannelijke IT'ers kan het zeker."



Medewerkers vinden een bitcoinsalaris wel interessant

"Een salaris in bitcoins is fiscaal gezien dus niet extra interessant," vat Mosheuvel het samen. "Werkgevers die het toekennen, doen het vaak omdat ze hard in Bitcoin geloven. Meestal geven werkgevers hun werknemers ook zelf de keuze. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder bij BTC Direct. Zij boden hun personeel de mogelijkheid aan om een deel van het salaris in bitcoins uit te betalen en de medewerkers mochten zelf het bedrag kiezen. De meesten onder hen wilden zo'n 100 euro van hun salaris in digitale munten krijgen. Een jaar later hadden zij dankzij koersstijgingen van 1.200 euro salaris maar liefst 2.100 euro gemaakt. Er zijn maar weinig aandelen die zo'n cijfers kunnen voorleggen," gaat hij verder.



Slimme beleggingsstrategie

Volgens Mosheuvel valt hun interesse best wel te begrijpen: "Het klopt inderdaad dat ze ook zelf hun salaris kunnen gebruiken om cryptomunten te kopen, maar het probleem is dan weer dat ze dat in de praktijk niet doen en liever enkele extra pilsjes drinken. Met een bitcoinsalaris hoeven ze daar niet over na te denken. Ze moeten ook niet zelf de koers bijhouden en ze hoeven geen weloverwogen beslissingen te nemen. Een extra voordeel is dat maandelijks dezelfde investering wordt gedaan. Zo koopt de werkgever op zowel goede als minder goede momenten in, zonder dat psychologie een rol speelt. Niet voor niets moedigen ook banken beleggers aan om periodiek te investeren."



Veel te winnen, weinig te verliezen

"Regelmatig krijgen we de vraag wat de werkgever daar dan eigenlijk bij te winnen heeft. In principe is dat niet zo heel veel, behalve dan dat ze zich kunnen etaleren als jonge en innovatieve organisatie. Misschien hebben ze daarmee een klein voordeel bij het binnenhalen van jonge IT'ers, maar dat zal dan vooral het gevolg zijn van hun imago en niet van het daadwerkelijk uitbetalen in bitcoins. Wie het echt wil, koopt ze per slot van rekening nog steeds zelf," legt Mosheuvel ten slotte eerlijk uit.