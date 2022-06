 Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich uitgeblust na werkdag

Maar liefst 30 procent komt amper achter zijn bureau vandaan tijdens een werkdag - Maar liefst 52 procent van de Nederlanders voelt zich uitgeblust na een gemiddelde werkdag. Dit blijkt uit onderzoek van Workforce Management specialist Protime onder ruim 1.000 werkende Nederlanders van achttien jaar en ouder. Opvallend is het significante verschil in de ervaringen van respondenten onder de 30 jaar en die van 60 jaar en ouder.



Zo zegt maar liefst 68 procent van de werkenden jonger dan 30 zich uitgeblust te voelen na een werkdag, terwijl dit in de leeftijdscategorie zestig jaar en ouder ‘slechts’ 41 procent is.



Doorwerken tijdens de lunch

Gedurende de dag gezond eten en voldoende rust nemen, zijn twee factoren die invloed hebben op het energieniveau waarmee men de werkdag afsluit. Hier is ruimte voor verbetering: gezond eten schiet er op een gemiddelde werkdag bij 27 procent van de Nederlanders bij in. Daarnaast geeft maar liefst veertig procent aan dat zij doorwerken tijdens het eten van een snack of lunch.



Minstens tien minuten beweging

Ook voldoende beweging kan helpen om genoeg energie over te houden aan het einde van de werkdag. En dat weet werkend Nederland: maar liefst 67 procent van de werkenden wandelt iedere werkdag minstens tien minuten voor, tijdens of na het werk. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek naar voren dat dertig procent tijdens een gemiddelde werkdag amper achter zijn bureau vandaan komt.

Lucas Polman, directeur van Protime Nederland: "Dat het belangrijk is om gezond te eten en voldoende rustmomenten te nemen tijdens het werken, is algemeen bekend. Maar uit dit onderzoek wordt duidelijk dat het er in de praktijk vaak bij inschiet. Om werkend Nederland uit te dagen om tijdens een werkdag beter voor zichzelf te zorgen is Protime de Make Time Valuable campagne gestart. Onze volgende, en tevens laatste twee challenges focussen zich op meer bewegen en gezonder eten. Wij dagen Nederland daarbij uit om een gezonde snack voor zichzelf te maken en te genieten van de zon tijdens een (korte) wandeling."