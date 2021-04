 Ruim een derde neemt vakantiedagen niet op ondanks vermoeidheid

29 procent spaart vakantiedagen op tot na de coronacrisis - Ruim een derde (34 procent) van de Nederlanders in loondienst geeft aan vermoeid te zijn maar geen vakantiedagen op te nemen, omdat ze de dagen niet kunnen gebruiken voor een echte vakantie. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.088 Nederlandse medewerkers in loondienst. Bijna dertig procent (29 procent) is voornemens de vakantiedagen op te sparen totdat de coronacrisis voorbij is.



Van de ouders met thuiswonende kinderen – 330 van de ondervraagden – heeft bijna een derde (31 procent) vakantiedagen opgenomen om voor hun kinderen te zorgen.



Vakantiedagen sparen kan tot verlies van dagen leiden

Maar liefst 44 procent geeft aan in 2020 minder vakantiedagen te hebben opgenomen dan in de jaren voor corona. Bovendien stelt 42 procent dat ze tijdens een vrije periode de behoefte hebben door te werken, omdat er weinig vrijetijdsbesteding mogelijk is. Opvallend is echter dat 45 procent van de ondervraagden niet op de hoogte is van het feit dat de wettelijke vakantiedagen van 2020 per 1 juli 2021 komen te vervallen.



Ouders in de knel: mannen nemen meer vrij

In 2020 heeft maar liefst 31 procent van de ouders vakantiedagen opgenomen om voor hun kinderen te zorgen, waardoor ze minder vrije dagen hebben om zelf op te laden. Wat opvalt is dat 36 procent van de mannen vrije dagen opnam om voor de kinderen te zorgen, in tegenstelling tot slechts 25 procent van de vrouwen.

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: "Iedereen heeft vrije dagen nodig om zich weer op te kunnen laden. Doen we dat niet dan ligt oververmoeidheid op de loer. De coronaperiode heeft er overduidelijk voor gezorgd dat medewerkers met de vakantiedagen in de maag zitten, met name ouders met kinderen. Op dit moment geldt dat geen van de wettelijke verlofsoorten voor een lange periode recht geeft op vrije dagen wanneer een werknemer niet kan werken, vanwege kinderen die door sluiting van de scholen thuiszitten. Om werknemers in een dergelijke situatie wel extra verlof te bieden, is het goed wanneer de huidige verlofsoorten onder de loep genomen worden."