 Thuiswerkers klagen het meest over hoofdpijn, stijve nek en vermoeide ogen

Bijna de helft werkt nog steeds niet aan een bureau - Thuiswerken leidt tot fysieke klachten, waarbij er het meest geklaagd wordt over een stijve nek (36 procent), hoofdpijn (31 procent) en vermoeide ogen (30 procent). Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Fellowes onder 1.000 Nederlandse kantoormedewerkers. Meer dan de helft (55 procent) geeft aan thuis meer klachten te ervaren dan op kantoor.



Daarnaast geven respondenten aan last te hebben van stijve schouders (28 procent) en pijn aan hun rug (21 procent) door het thuiswerken. Slechts achttien procent ervaart nergens pijn te ervaren door hun thuiswerkplek.



Werken vanuit bed

Het is niet gek dat thuiswerken tot fysieke klachten leidt, aangezien twitnity procent nog steeds aan de eettafel werkt op een eettafelstoel. Nog eensnegen procent werkt ook aan de eettafel, maar wel op een andere stoel. Het merendeel heeft (inmiddels) een aparte werkkamer (30 procent) of een bureau in een andere kamer neergezet (24 procent). Minder populaire, maar wel genoemde, opties zijn het bed (vier procent) en op de vloer (drie procent).



Comfortabel op kantoor

44 procent van de respondenten geeft aan meer ergonomisch en comfortabeler te kunnen werken op kantoor. Ook geeft 40 procent aan meer gemotiveerd op kantoor te zijn, terwijl 20 procent dit heeft bij thuiswerken. Qua productiviteit lijkt er niet al te veel verschil te zijn tussen de locaties waar gewerkt wordt, met 37 procent van de respondenten die zich productiever voelt op kantoor en 31 procent thuis.

Stephanie Volz, Marketing Coördinator Benelux bij Fellowes: "Het is zorgelijk om te zien dat slechts een kleine groep geen fysieke klachten ervaart op dit moment. Veel mensen werken inmiddels een jaar thuis en het ziet ernaar uit dat er in de toekomst ook veel meer thuisgewerkt gaat worden. Op de grond of op het bed zijn dan echt geen goede opties. Hierbij is ook een taak weggelegd voor bedrijven om medewerkers te faciliteren in een goede werkplek met de juiste apparatuur."

René Mol, ergonomisch adviseur bij Blue Sky Ergonomics: "Naast de fysieke werkplek zijn er nog andere belangrijke aandachtspunten waarmee een werknemer de dag ‘comfortabel’ doorkomt. Zo is het goed om regelmatig van houding te wisselen. Het gebruiken van een zit-stabureau kan hierbij helpen. Maar ook de bureaustoel in een ‘losse’ dynamische stand gebruiken zorgt voor meer afwisseling tijdens het zitten. Als werkgever kan het inzetten van een ‘pauzeprogramma’ helpen om uw werknemers verder te stimuleren in beweging te komen. Dit vergroot het bewustzijn en biedt gerichte oefeningen aan. Daarnaast hebben ogen ook regelmatig rust nodig. Tips hierbij: haal uw ogen eens van het scherm af, voorkom hinderlijke schittering, staar een keer in de verte en zorg ervoor dat het daglicht van de zijkant komt, loodrecht op de kijkrichting naar het beeldscherm."



Wilt u toetsen of u thuis op een goede en effectieve manier werkt? Doe de Actively Working Well Assessment.