 Eén op de vijf kan eerste werkdag nauwelijks werken door niet-werkende digitale middelen

Slechts één op de drie organisaties heeft goed systeem voor inleveren digitale middelen - Eén op de vijf (negentien procent) medewerkers heeft op zijn of haar eerste werkdag bij de huidige werkgever niet of nauwelijks kunnen werken, omdat de digitale middelen nog niet werkend waren. Dit komt naar voren uit een benchmark onder ruim duizend Nederlandse werknemers, uitgevoerd in opdracht van TOPdesk. Ook een digitaal onboardingproces is lang niet altijd vanzelfsprekend.



Bijna de helft (46 procent) van de organisaties heeft dit niet. In dit geval wordt het inwerken volledig door collega’s gedaan. Bij iets meer dan de helft (54 procent) van de organisaties krijgen nieuwe medewerkers toegang tot een digitaal programma waarin ze praktische of werkinhoudelijke zaken doorlopen.



Door- en uitstroomproces

Ook het door- en uitstroomproces gebeurt steeds vaker digitaal, maar de uitvoering laat nog te wensen over. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 36 procent van de organisaties een goed systeem heeft om digitale middelen in te leveren. Ook het wijzigen van persoonlijke gegevens – bijvoorbeeld bij doorstromen - kunnen medewerkers regelmatig niet zelf. Opvallend hierbij is dat bijna één op de tien überhaupt niet weet waar ze gegevens moeten aanpassen of doorgeven.

Suzanne van Dijk, Business Unit Director bij TOPdesk: "Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers een gestroomlijnd onboardingsproces kunnen doorlopen. Het is immers de eerste indruk die mensen krijgen van jou als werkgever. Daar hoort ook bij dat alle benodigde digitale middelen gereed zijn op de eerste werkdag, zodat iemand direct aan de slag kan. Ons onderzoek toont aan dat ook het door- en uitstroomproces nog iets valt te verbeteren. Dit geldt vooral voor continu terugkerende werkzaamheden en processen. Om hier niet te veel tijd aan te besteden, kun je werken met één centraal portaal. Hierdoor worden repetitieve taken uit handen genomen en zijn medewerkers in charge om hun zaken te regelen. Zo houdt jouw HR-afdeling meer tijd over voor de belangrijkste pijler, namelijk het welzijn van de medewerkers."