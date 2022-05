Deze vijf tips helpen jouw organisatie ‘digitaal’ te worden Omarm de digitale cultuur - Voor bedrijven is het noodzakelijk om te investeren in digitalisering om aan de verwachtingen van hun klanten en werknemers te kunnen voldoen of deze zelfs te overtreffen. Sommige bedrijven lopen echter tegen problemen aan wanneer ze hun organisatie willen digitaliseren, iets wat velen zich realiseerden aan het begin van de pandemie toen het belang van een degelijke digitale strategie snel duidelijk werd.



Door het werken op afstand tijdens de pandemie veranderden veel werkplekken in een hybride omgeving. De behoefte aan digitale transformatie is daardoor in een stroomversnelling geraakt en bedrijven hebben een strategisch plan nodig – ongeacht hun achtergrond. Dit schrijft Saket Gulati, VP – Market Head, Netherlands & Head of Financial Services Benelux bij Cognizant.

Klanten en eindgebruikers vragen meer dan ooit om betrokkenheid, samenwerking en wendbaarheid. De traditionele manier van strategisch plannen werkt daarom niet meer. Tegenwoordig is groei meer een kwestie spaghetti tegen de muur gooien en kijken welke slierten blijven plakken. Met andere woorden: dingen uitproberen en zien wat werkt. Organisaties moeten flexibel blijven om aan een constant veranderende vraag tegemoet te komen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen advies te geven is aan bedrijven die verder willen. Dit zijn vijf tips voor organisaties die hun digitale business een boost willen geven.

Krijg de boardroom ‘aan boord’ Digitalisering moet door de hele organisatie, op elk niveau, gedragen worden. Niet alleen de teams die hun eigen domein aan het verbeteren zijn moeten de kracht van digitale tools zien. Ook het managementteam aan de boardroom moet snappen dat digitalisering de weg vooruit is.

Als de boardroom volledig ‘aan boord’ is met digitale kansen en initiatieven, inspireert dat alle werknemers en het geeft de aanjagers van zulke initiatieven enorme geloofwaardigheid en krediet. Maar hoe krijg je de steun van de boardroom? Dat kan heel simpel zijn: maak iemand binnen het managementteam verantwoordelijk voor de initiatieven, zodat ideeën altijd bij de directie op tafel komen en alle goede ideeën ‘top of mind’ blijven.

Neem datagedreven beslissingen Twintig, of zelfs tien jaar geleden waren bedrijfsbeslissingen vaak natte vinger werk die men baseerde op relatief weinig kennis van de markt en de eigen interne organisatie. Dit veranderde de afgelopen jaren enorm door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data. Organisaties die data goed gebruiken kunnen hun producten en services op basis van die data veranderen.

Het gebruik van data kan niet alleen de eindgebruiker of klant helpen: je kunt het namelijk ook gebruiken voor het meten van prestaties binnen de organisaties. Als je meetbare doelen stelt, heb je meetbare gegevens nodig om te zien of je ze wel-of-niet gehaald hebt.

Wees een wendbare organisatie Als organisatie moet je beweeglijk en flexibel zijn, en dus moet je team die eigenschappen ook hebben. Hoe maak je de organisatie ‘agile’, zoals dat tegenwoordig heet? Dat verschilt per organisatie, maar bedenk dat een agile organisatie:

… een gedeelde visie heeft over het hele bedrijf. Iedereen weet aan welk hoger doel het bedrijf werkt.

… een platte, non-hiërarchische structuur heeft waarin men snelle beslissingen neemt.

… transparant is, met gestandaardiseerde processen die heldere uitkomsten en output hebben.

… niet tegen wordt gehouden door verouderde systemen en tools. Het IT-landschap moet de nieuwe en veranderende processen aankunnen.

… brengt innovaties, nieuwe producten en services snel naar de markt. Hou deze doelen voor ogen bij het testen en implementeren van nieuwe technologie. Dragen zij niet zichtbaar bij aan deze pointers? Vraag je dan af of je nog steeds op het juiste spoor zit.

Omarm de digitale cultuur De ingang van het digitale tijdperk heeft een nieuwe mindset van je personeel nodig. Voor oude gewoontes is geen plaats in deze nieuwe omgeving; het is alsof je op een Playstation 5 speelt met een Atari-joystick. Bedrijven die krampachtig vasthouden aan ‘vroeger’ overleven waarschijnlijk niet, zo simpel is. Vraag maar aan Piet Kerkhof, de Kijkshop en V&D.

Een cultuur die een digitale transformatie mogelijk maakt moedigt het nemen van risico’s en een ondernemende spirit aan. Er moeten omstandigheden zijn waarin falen volledig geaccepteerd is. Medewerkers moeten met nieuwe ideeën komen en voelen dat ze ter plekke (tot op bepaalde hoogte) autonome beslissingen kunnen nemen. Vrijwel elk succesvolle ondernemer moest op een bepaald punt in zijn of haar carrière wel eens een risico nemen. Als je medewekers baanbrekende resultaten moeten boeken, hebben zij daar de bewegingsvrijheid voor nodig.



Haal de juiste mensen en tools

Waarschijnlijk heb je als organisatie nog niet alle mensen intern klaarstaan die je digitale transformatie mogelijk kunnen maken. Bedenk: als je alle mensen al had die je nodig had om digitaal te worden, dan was je al digitaal geweest. Ben daarom reëel over de skillsets die je op dit moment in je team hebt. Waarschijnlijk mis je bepaalde IT-vaardigheden die nodig zijn voor de transformatie. Maar er zijn ook andere technologieën en vaardigheden denkbaar die niet automatisch aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan:



Platforms : je hebt een digitaal platform nodig met de juiste geïntegreerde data en processen. Dit is een grondvoorwaarde voor de succesvolle digitale transformatie.

: je hebt een digitaal platform nodig met de juiste geïntegreerde data en processen. Dit is een grondvoorwaarde voor de succesvolle digitale transformatie. Levering van oplossingen : Digitalisering heeft effectieve methodes en skills nodig om oplossingen op te leveren.

: Digitalisering heeft effectieve methodes en skills nodig om oplossingen op te leveren. Analyse : zoals eerder gezegd moeten organisaties data oogsten en die in strategieën vertalen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het combineren van geïntegreerde data met krachtige analysetools kan je op weg helpen.

: zoals eerder gezegd moeten organisaties data oogsten en die in strategieën vertalen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het combineren van geïntegreerde data met krachtige analysetools kan je op weg helpen. Integratie van business en IT: Bedrijven die succesvol digitaal transformeerden wisten meestal een sterke band tussen de ‘business’ kant van hun bedrijf en IT te creëren. Als die partijen elkaar vertrouwen, begrijpen en ondersteunen kunnen de business mensen hun doelstellingen en programma’s aanpassen aan de suggesties van IT, zonder zich bedreigd te voelen. Het is al ooit gedaan

Er is nog één voordeel voor bedrijven die nu nog altijd voor een digitale transformatie staan. Bijna alles is al ooit gedaan. Kijk daarom goed om je heen naar inspirerende bedrijven, branchegenoten en concurrenten: hoe pakten zij de uitdaging aan? En hoe plukken ze er de vruchten van? Bedrijven hebben namelijk behoefte aan een betrouwbare en strategische partner die hun grootste pijnpunten in de digitale transformatie kan begrijpen, deze kan oplossen en concrete bedrijfswaarde kan creëren. Maar daarnaast helpt het ook vooral door open te staan voor nieuwe ideeën en een nieuwe mindset. Door dit toe te passen kan ook jouw organisatie ‘digital first’ worden en relevant blijven in de toekomst.

