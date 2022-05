 Hoe wordt jouw organisatie een digitale winnaar?

Veel bedrijven zien inmiddels de noodzaak in van digitalisering - Het opstellen van een digitale transformatie-strategie kan voor veel organisaties het begin zijn van een lange ontwikkelingsreis. Tegelijk kan zo’n strategie betekenen dat digitale innovaties worden omarmd die een snelle transformatie mogelijk maken.



Saket Gulati, Market Head Netherlands bij Cognizant: "Een realistische kijk op welke zaken ervoor zorgen dat je organisatie terughoudend is om te innoveren (wetgeving, interne regels, middelen, etc.) zorgt ervoor dat je wéét hoe je op de korte tot middellange termijn resultaat kunt zien."



Vijf fases

Gulati deelt vijf fases die ertoe leiden dat jouw organisatie zijn strategie succesvol implementeert:

Problemen? Probeer ze te kaderen: Het hele proces start met ‘een stapje terug doen’ en het probleem opnieuw in kaart te brengen. Je moet zeker weten dat je het probleem in de juiste kaders plaatst en volledig snapt. De benadering van een project, hoe je eraan werkt, moet gedefinieerd worden. De teams en taken moeten duidelijk zijn, en je moet weten wát je uit een onderzoek hoopt te halen.

Breng de toekomst in kaart: Wie inzichten verzamelt door intensief onderzoek te doen, kan een aardig plaatje schetsen van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, en hoe die waarde oplevert voor de organisatie. Bekijk wat je mensen nodig hebben, maar ook wat voor mensen (en vaardigheden) je in de organisatie nodig hebt voor je transformatie. Een 'Digital Maturity Assessment' vertelt je hoe je er nu voor staat op het gebied van digitale initiatieven, en de bruggen die je nog moet slaan om je ambities te bereiken. Bekijk in dit stadium vooral ook je krachten: waarin loop je voorop bij de concurrentie? Daar zou zomaar een kans kunnen liggen om nog verder te groeien: durf daarop te focussen.

Data is belangrijk, maar staar je niet blind: We leven in het tijdperk van de algoritmen. Maar wat gebeurt er als cijfers en data er niet in slagen je de handvaten te geven om je bedrijfsproblemen op te lossen? De grootste succesverhalen worden niet alleen in cijfers weergegeven, maar zijn het resultaat van diepe, genuanceerde gesprekken met klanten. Succesvolle leiders en ondernemers gebruiken menselijke, wetenschappelijke tools om de lastigste problemen op te lossen. 'Future mapping' is een methodologie die denkbare scenario's gebruikt om een strategische visie te bouwen die een roadmap oplevert waar je acties aan op kunt hangen. Teams die breed, snel en kritisch kunnen denken, óók als er geen harde data beschikbaar is, dragen hier enorm aan bij.

Bouw je business case: Om een strategie succesvol uit te voeren heb je een solide raamwerk met performance richtlijnen nodig. Financiële modellen vertellen je hoe (financieel) gezond je organisatie is en helpt je plannen op te stellen die je efficiënter moeten maken. Investeringsmodellen helpen je een roadmap op te stellen op basis van kansen en prioriteiten: het laat je een pad naar succes zien. Zo werkt dat voor je digitale visie ook. Een business case zegt je welke investeringen nodig zijn, maar ook welke voordelen en uitkomsten je kunt verwachten. Dit levert een architectuur met toekomstvisie op: zó moet je organisatie eruit komen te zien. Dit nieuwe ontwerp van je organisatie staat de transformatie van je bedrijf toe en zorgt ervoor dat je organisatie alle capaciteiten en mogelijkheden heeft om digitale innovaties op de markt bij te benen.

Plan de uitvoering: De uitrol van je transformatie komt eraan. Word het eens met alle stakeholders over de uitrol ervan. Na de implementatie moet de transformatie in alle lagen van de organisatie gedragen worden: zorg dus dat in de verschillende managementteams ondersteuning is voor de plannen. Alle werknemers moeten weten wat er staat te gebeuren en wat er van ze verwacht wordt. Maak dit ook inzichtelijk. Leg daarom vast hoe de managementstructuur is. Een Target Operating Model (T.O.M.), tot slot, brengt in kaart hoe afdelingen met elkaar verbonden zijn, hoe processen moeten lopen en men van functies gebruikmaakt.

"Veel bedrijven zien inmiddels de noodzaak in van digitalisering, omdat ze op deze manier processen versnellen, diensten verbeteren en inzichten verkrijgen. Na het succesvol doorlopen van bovenstaande stappen start de daadwerkelijke implementatie. Je plukt dan pas de vruchten van de plannen die je gedurende de hele voorbereiding opstelde en bent klaar om een digitale winnaar te worden," besluit Gulati.