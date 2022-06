  Thuiswerken nog steeds taboe

Slechts 33 procent Nederlanders vindt hybride werken goed geregeld door werkgever - Thuiswerken is bij veel bedrijven – ook na de lockdowns – nog steeds taboe. Slechts een op de drie werknemers mag thuiswerken wanneer hij of zij dat wil en veel werknemers willen vaker thuiswerken dan de werkgever toestaat. Dat blijkt uit onderzoek (onder 1000 Nederlanders) door Workplace Giving. Ook zijn weinig werknemers enthousiast over de manier waarop werkgevers het hybride werken organiseren.



Een op de zes werknemers geeft aan dat thuiswerken een taboe is binnen diens organisatie. Met name jonge vrouwen (18-29) ervaren thuiswerken als onbespreekbaar: 20 procent van hen noemt thuiswerken taboe. Ongeveer een op de vier de Nederlanders wil vaker thuiswerken dan diens werkgever toestaat, met name jongeren blijken hier meer behoefte aan te hebben. Zestien procent van de werknemers ziet er zelfs tegenop om weer naar kantoor te moeten.

Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving: "We doen regelmatig onderzoek naar de behoeften van werknemers en zien dat ze steeds meer verlangen naar flexibiliteit en vrijheid. De lockdowns leerden ons dat meer thuiswerken prima kan dankzij alle digitale tools. Werkgevers die thuiswerken tot taboe verklaren, doen niet alleen hun werknemers tekort, maar ook zichzelf. Juist in deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om te focussen op de behoeften van werknemers, wil je een kans maken in de war for talent."



Hybride werken: meer aandacht nodig voor HR

Niet meer dan een op de drie werknemers geeft aan dat zijn of haar werkgever het hybride werken goed geregeld heeft. Hybride werken is de combinatie van op kantoor en thuiswerken. "Men vergeet soms dat hybride meer is dan een goede werkplek met een ergonomische stoel. Werkgevers en managers moeten bij hybride werken meer aandacht hebben voor IT en HR, door te zorgen voor de juiste digitale tools en voldoende onderling contact", aldus Zwagemakers.

Veel werknemers (43 procent) en met name jonge werknemers (zo’n 50 procent) misten tijdens de lockdowns namelijk het contact met collega’s. Meer dan de helft van de werknemers tot 44 jaar verlangt meer teambuildingactiviteiten. "Een van de aandachtspunten is dan ook: zorg dat er voldoende onderling contact is tussen werknemers. Juist nu het weer mag, is het belangrijk om een onderlinge band te smeden. Dat vergroot overigens ook de loyaliteit van werknemers."