 Werknemers zijn gelukkiger als ze zelf mogen kiezen waar en wanneer ze werken

Nieuwe werkbehoeften van verschillende werkvloergeneraties in kaart gebracht - Werknemers geven aan dat de mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken een positieve invloed heeft op hun welzijn, geluk en productiviteit. Dit blijkt uit het Hybrid Ways of Working Global Report 2022 van Jabra. Het onderzoek, dat is uitgevoerd onder 2.800 kenniswerkers in zes landen wereldwijd, geeft inzicht in de gevoelens en motivaties van werknemers rondom de fysieke werkplek in dit hybride tijdperk.



Werknemers die volledig vrij kunnen kiezen waar ze willen werken, zijn gelukkiger in hun werk. Toch heeft slechts één op de vijf nu de mogelijkheid om dat te doen. En hoewel 63 procent van alle werknemers de voorkeur geeft aan hybride werken, is minder dan de helft (45 procent) in staat om hun tijd flexibel te verdelen tussen thuis en kantoor. Omdat hybride werken een stimulans is voor het opnieuw inrichten van fysieke werkplekken, moeten werkgevers hun algemene werkmodellen heroverwegen om effectieve samenwerkingen en medewerkerstevredenheid te garanderen.



Volledige keuzevrijheid leidt tot hybride

We gaan een volgende fase van het hybride werken in en de meeste werknemers hebben ervaren dat zij nog steeds uitstekend werk leveren, ongeacht waar ze zijn. In een tijd waarin verschillende grote bedrijven oproepen om terug te keren naar kantoor, vragen veel werknemers om meer inspraak in hun eigen werkregeling en of ze thuis of op kantoor werken. De meerderheid (57 procent) van de werknemers die volledig vrij kunnen kiezen waar ze werken, werkt momenteel met een hybride werkweek. Dit is meer dan het dubbele van degenen die ervoor kiezen om volledig op afstand te werken en meer dan het drievoudige van degenen die ervoor kiezen om volledig op kantoor te werken.



Meer autonomie, hogere werkbeleving

Bovendien laten werknemers met volledige controle over hun werkregeling (waar/wanneer) unaniem een hogere werkbelevingsscore (77 procent) zien dan hun tegenhangers met gemiddelde (73 procent) en lage autonomie (65 procent). Deze verschillen zijn het duidelijkst als het gaat om het gevoel om erbij te horen, productiviteit, vertrouwen in leidinggevenden, evenwicht tussen werk en privéleven en geestelijk welzijn. Er zitten ook verschillen tussen generaties, aangezien Gen Z en Millennials meer aarzelen om voltijd op kantoor te werken. Slechts negentien procent van hen kiest voor een volledige kantoorweek, tegenover 26 procent van Gen X en 30 procent van de Boomers.



Werknemers willen vastigheid op kantoor, de juiste middelen thuis

Organisaties richten hun kantoren opnieuw in met het oog op samenwerking. Echter, uit het rapport blijkt dat er nog andere overwegingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Bij alle werknemers bestaat bijvoorbeeld de wens om een eigen, persoonlijke ruimte op kantoor te hebben. Bijna vier op de tien werknemers zeggen namelijk dat ze zich minder loyaal en betrokken bij hun bedrijf zouden voelen als ze geen vaste werkplek hadden. Ondertussen geven bijna zeven op de tien werknemers aan dat ze gewoontedieren zijn: als ze geen vaste werkplek op kantoor hebben, proberen ze nog steeds elke dag op dezelfde plek te zitten en te werken.

Daarnaast blijkt uit de gegevens van Jabra dat naarmate de tijd die een werknemer aan vergaderingen besteedt toeneemt, dat ook de voorkeur voor thuiswerken boven het werken op kantoor toeneemt. Van degenen die meer dan de helft van hun tijd in vergaderingen doorbrengen, geeft 75 procent de voorkeur aan hun thuiskantoor. Nu acht op de tien vergaderingen volledig virtueel of hybride zijn, moeten leiders goed nadenken over hoe virtuele samenwerkingstechnologieën die werknemers kunnen helpen om zich zowel op kantoor als daarbuiten thuis te voelen.



De opkomst van het ‘overal-kantoor’

Gen Z vertegenwoordigt niet alleen een generatie van digital natives, maar ook van hybrid natives. Velen begonnen hun professionele carrière tijdens de pandemie, dus op afstand en hybride werken is alles wat ze ooit hebben gekend. Daarom ziet 64 procent van Gen Z hun laptop, headset en overal waar ze een sterke internetverbinding kunnen krijgen als hun ‘kantoor’. Dit benadrukt het groeiende belang van technologie bij het bepalen van de werknemerservaring.

Deze hybrid natives zeggen ook twee keer zo vaak als millennials, en bijna drie keer zo vaak als Gen X, dat hun gebruikelijke werkruimte een ‘externe ruimte’ is, zoals een co-working space, café of bibliotheek. Aangezien Gen Z een steeds groter deel van de beroepsbevolking gaat uitmaken, moeten organisaties voldoende aandacht besteden aan deze belangrijke generatieverschillen in locatievoorkeuren om het beste talent aan te trekken en succesvol te zijn in een toekomst waarin overal gewerkt kan worden. Alleen door werknemers te voorzien van relevante technologie en ondersteuning kunnen ze de productiviteit, het welzijn van werknemers en hun professionele reputatie behouden.

Frank van Veen, Head of Enterprise Marketing Benelux bij Jabra : "We zijn nu twee jaar bezig met het grootste werkexperiment allertijden. Wat begon als een noodzakelijke verschuiving naar werken op afstand, heeft zich ontwikkeld tot een langdurige verkenning van hybride manieren van werken. Nu we het derde jaar van dit nieuwe tijdperk van werk ingaan, zien we dat hybride werken here to stay is. Daarom moeten bedrijven gaan nadenken hoe zij hun kantoren opnieuw gaan inrichten en rekening houden met bijbehorende consequenties en uitdagingen. Wat doe je bijvoorbeeld met eventuele kantoorgedeelten die leeg blijven omdat er minder mensen op kantoor komen? En hoe voorkom je dat je bepaalde ruimten onnodig verwarmt? Zeker geen onbelangrijke vraag met de sterk stijgende energieprijzen natuurlijk. Bedrijven die hier nu goed op inspelen, zorgen ervoor dat zij goed voorbereid zijn op de toekomst en met een goed gevoel kunnen voldoen aan de wensen van huidige en nieuwe werknemers."



Ga naar www.jabra.com/hybridwork/2022 om een exemplaar van het volledige onderzoeksrapport te downloaden.