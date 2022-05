 Nederland hybride werkland: een derde weigert fulltime kantoorbaan

Werkzoekende geeft voorkeur aan flexibele en hybride werkmodellen - Owl Labs maakt de resultaten bekend van zijn jaarlijkse State of Hybrid Work-onderzoek. Het onderzoek omvat 10,000 fulltime werknemers in Nederland, het VK, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië, waarvan 2,000 in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers steeds vaker flexibiliteit zoeken in hun werk.



Het is een echte kopersmarkt voor werknemers. Er zijn meer openstaande vacatures dan werklozen en personeelsverloop kan kostbaar zijn. Een vijfde (twintig procent) van de werknemers is actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat is een significant verschil met voor de coronacrisis: volgens een analyse van Intelligence Group was dit eind 2019 slechts twaalf procent.

In 2022 ligt de nadruk dus op het aantrekken, maar vooral op het behouden van talent. Werkgevers moeten hun retentiestrategieën aanscherpen - van flexibele arbeidsvoorwaarden, een gedegen onboardingproces en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling tot het gebruik van de beste beschikbare technologie.

Bovendien zijn deze werkzoekenden verknocht aan de voordelen van hybride werken:

Meer dan een derde (36 procent) van de werknemers zou een aanbod weigeren als er geen flexibele uren worden aangeboden

De ideale werkbalans is bijna een 50/50-verdeling tussen werken op kantoor en werken op afstand

Redenen waarom respondenten een aanbod zouden afslaan zijn onder meer: geen mogelijkheid tot flexibele werktijden (36 procent), geen flexibele werklocatie (30 procent) en fulltime op kantoor moeten werken (31 procent) Dit biedt werkgevers kansen om talent te behouden, als ze zelf de voordelen van flexibel werk omarmen. Volgens het onderzoek van Owl Labs zouden de volgende zaken medewerkers kunnen overhalen om aan te blijven: flexibele werkuren (35 procent), mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek (31 procent) en flexibele locatiekeuze (26 procent).



Een hybride werkplek die medewerkers (ver)bindt

In de strijd om toptalent zijn organisaties op zoek naar manieren om te moderniseren en inclusiever te worden, zodat werknemers zich kunnen ontplooien. Maar deze komen wel met hun eigen uitdagingen.

Zo vindt één op de vijf managers het uitdaging om verbinding tussen teamleden op afstand te behouden. En bijna vier op de tien (37 procent) kantoormedewerkers vindt het moeilijker om relaties op te bouwen met collega's op afstand - bijvoorbeeld door minder persoonlijk contact (52 procent), minder gekeuvel bij de koffieautomaat (51 procent), uitdagingen om online met collega's in contact te komen (29 procent), of het feit dat ze collega’s überhaupt nog nooit in levende lijve hebben ontmoet (37 procent).

‘Proximity bias’ is daarnaast een uitdaging geworden: 54 procent van de werknemers gelooft dat hun werkgever meer vertrouwen heeft in werknemers die fulltime op kantoor werken dan in hybride werknemers of werknemers op afstand. En dit is niet onterecht: 61 procent van de managers geeft aan meer betrokken te zijn met degenen met wie ze fysiek samenwerken, en ruim één op de twee (55 procent) werknemers zegt dat ze eerder samenwerken met collega’s die fysiek aanwezig zijn dan met collega’s op afstand.

Om deze uitdagingen te overwinnen en de voordelen van hybride werk te ontsluiten, is technologie een cruciale verbindende factor. Ruim een derde (36 procent) van de werknemers ziet een oplossing in de verbetering van videoconferencing-technologie. Andere wensen zijn een metaverse voor de organisatie (29 procent), virtual reality (negentien procent), augmented reality (dertien procent) en hologram-communicatie (tien procent). Al deze technologieën kunnen helpen medewerkers met elkaar te verbinden in een hybride werkomgeving.



De hybride weg voorwaarts

Wat kunnen bedrijven doen om werknemers te ondersteunen en te zorgen voor een ondersteunende en flexibele werkomgeving? Laten we beginnen bij secundaire voorwaarden: werknemers verwachten steeds vaker dat een aantal van de voordelen die op kantoor worden geboden ook gelden voor hun thuisomgeving. 51 procent zou bijvoorbeeld graag zien dat thuiswerken wordt vergoed (zoals stroom- en koffiegebruik), terwijl 42 procent graag een vergoeding ziet voor alle thuiswerkapparatuur. Werkgevers zouden er dus goed aan doen met een frisse blik te kijken naar de definitie van ‘overheadkosten’.

Maar belangrijker nog is het wegnemen van zorgen. 94 procent van de Nederlandse respondenten maakt zich zorgen dat hun werkgever maatregelen zal nemen waar ze het niet mee eens zijn als het gaat om hybride werken. De zorgen verschillen van een full-time terugkeer naar kantoor (31 procent) tot te weinig beschikbare kantoorruimte wanneer hybride werkers wél op kantoor willen zijn (29 procent). Om toptalent te behouden is het daarom belangrijk dat bedrijven naar hun werknemers luisteren, zodat ze een effectieve hybride werkomgeving kunnen bieden waar iedereen zich vertrouwd in voelt.

Frank Weisshaupt, CEO van Owl Labs: "Het is duidelijk dat werkgevers flexibiliteit moeten bieden over wanneer, waar en hoe hun teams werken om hen betrokken te houden. Wanneer werknemers meer keuze krijgen over hoe ze werken, moeten managers zich wel bewust zijn van hun eigen vooroordelen over werknemers die minder tijd op kantoor doorbrengen.

"Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat werknemers meer verwachten van hun werkgevers als het gaat om algehele werktevredenheid. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nog nooit zo belangrijk geweest, aangezien werknemers niet bang zijn om van baan te wisselen. Technologie speelt ten slotte een belangrijke rol in een aantrekkelijke werkplek met gedegen carrièrekansen. Zelfs eenvoudige veranderingen die videoconferencing verbeteren, hebben een aanzienlijke impact op teambuilding en bedrijfscultuur."



Bekijk alle resultaten op de website.