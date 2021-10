 Startende IT-professionals hebben behoefte aan bijscholing

Collega's spelen grote rol in bijscholing - Maar liefst twee op de vijf (38 procent) IT-starters hebben tijdens hun eerste baan als IT-professional bijscholing nodig gehad om te voldoen aan het vereiste niveau van kennis en kunde. Dat blijkt uit onderzoek van Experis Academy. Het onderzoek is uitgevoerd onder 204 IT-professionals die in de afgelopen vijftien jaar hun carrière in de IT zijn gestart.



Het gebrek aan kennis en kunde maakt dat een derde (33 procent) van de starters in de IT zich afvraagt of IT wel het vakgebied is waarin hij moet werken.

Marcel Leijen, directeur bij de Experis Academy: "In de praktijk zien we dat starters moeite hebben om aan de eisen te voldoen die werkgevers aan hen stellen bij hun eerste baan. Dit wordt ook door ons onderzoek bevestigd. Opleidingen brengen het juiste werk- en denkniveau bij de studenten, maar in de praktijk leer je toch vaak het meest. Ook verschilt het per bedrijf welke specialistische vaardigheden van belang zijn."



Behoefte aan extra begeleiding bij start carrière

Het lijkt erop dat veel starters wel graag in de IT willen werken, maar dit hen tegenhoudt omdat ze hier niet de juiste opleiding voor hebben gevolgd. Zo vindt slechts de helft (50 procent) van de IT-starters dat hun vooropleiding goed aansloot bij hun eerste baan als IT’er. Daarnaast zegt 41 procent zelfs dat hun vooropleiding achteraf gezien onnodig is geweest om aan de slag te gaan als IT’er.

Waar startende IT-professionals in sommige gevallen nog de benodigde kennis missen, spelen collega’s een grote rol. Zo zegt maar liefst twee derde (64 procent) dat zij als starter meer hebben geleerd van hun collega’s met veel ervaring, dan van hun IT-gerelateerde vooropleiding. Hiertegenover staat dat 39 procent van de startende IT-professionals begeleiding mist in hun eerste baan.