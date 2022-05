 IT-professionals bezorgd over onveilig gedrag werknemers

Fouten bij gebruik wachtwoorden vormen groot risico - Veel Nederlandse IT-professionals maken zich zorgen over onveilig gedrag van medewerkers. Vooral een slechte wachtwoordhygiëne en een onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie vormen een serieus risico voor de organisatie. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van cyberbeveiliger Mimecast.



Ruim de helft van de IT-professionals (57 procent) ziet menselijke fouten bij het gebruik van wachtwoorden als een groot bedrijfsrisico. Een ongeveer even grote groep (55 procent) beschouwt onbewuste datalekken als een groot risico voor de organisatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om werknemers die hun scherm niet vergrendelen, vertrouwelijke documenten op hun bureau laten liggen of over werk praten op openbare plekken.

Ook menselijke fouten tijdens het gebruik van privémail (45 procent) en het gebruik van cloudopslag en andere ‘shadow-IT’ (45 procent) vormen volgens veel IT-professionals een ernstig bedrijfsrisico. 42 procent vindt het een groot risico dat medewerkers te veel bedrijfsinformatie delen via social media. Fouten rondom de fysieke beveiliging worden door 47 procent als een serieus risico beschouwd. Denk hierbij aan medewerkers die een onbevoegd persoon binnenlaten, bijvoorbeeld omdat ze denken dat het een collega is.



Security-awareness versterken

Een belangrijk instrument om menselijke fouten te voorkomen is het aanbieden van security-awarenesstrainingen. Voor dit onderzoek werd ook in kaart gebracht hoe Nederlandse organisaties hier invulling aan geven. De meeste bedrijven trainen hun personeel regelmatig in het herkennen van cyberaanvallen. Ze doen dat bijvoorbeeld elk kwartaal (35 procent), maandelijks (46 procent) of zelfs op continue basis (8 procent). Dit laatste percentage ligt wel beduidend lager dan het wereldwijde gemiddelde (23 procent).

Er zijn verschillende methoden om het securitybewustzijn te versterken. In Nederland zijn groepstrainingen met het eigen IT- of securityteam het populairst: 53 procent van de bedrijven organiseert deze. Ook individuele sessies worden binnen veel organisaties aangeboden (46 procent). Nog relatief weinig bedrijven maken gebruik van interactieve video’s (27 procent), tonen waarschuwingen over mogelijk onveilige links (32 procent) en verspreiden lijstjes met securitytips (32 procent).



Ruimte voor verbetering

"De zorgen van IT-professionals zijn terecht", stelt Sander Hofman, securityexpert bij Mimecast. "De meeste cyberincidenten zijn te herleiden naar een menselijke fout, zoals een werknemer die een zwak wachtwoord gebruikt of in een phishingmail trapt. Uit ons onderzoek blijkt gelukkig dat vrijwel alle Nederlandse bedrijven nu een vorm van security-awarenesstrainingen aanbieden. Zo maken ze het personeel bewust van de risico’s en stimuleren ze veilig gedrag."

Hofman ziet nog wel ruimte voor verbetering. "Security-awarenesstrainingen zijn het meest effectief als ze doorlopend worden aangeboden. Op dat punt loopt Nederland internationaal gezien achter. Ook houden veel bedrijven het bij traditionele trainingen met het eigen securityteam. Deze sessies hebben een stoffig imago en slaan niet altijd aan bij het personeel. Met innovatieve trainingsmethoden is nog veel winst te behalen. Denk dan aan storytelling-video’s, dynamische waarschuwingen bij verdachte links en interactieve dreigingssimulaties."