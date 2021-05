 Digitale leiders zien digitalisering van infrastructuur als grootste prioriteit

IT-leiders geven aan dat naleving van dataregelgeving en verbetering van de cyberveiligheid topprioriteit is - Equinix, Inc. publiceert zijn jaarlijkse wereldwijde onderzoek naar de visies van IT-besluitvormers. Het onderzoek bevraagt hen over de grootste technologische trends bij bedrijven en de impact van de COVID-19 pandemie op digitale infrastructuurplannen.



In het onderzoek worden 2.600 IT-besluitvormers van diverse organisaties in 26 landen, waaronder Nederland, in Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific en EMEA-regio’s bevraagd,



Het onderzoek toont het volgende aan:

51 procent van de bedrijven wereldwijd heeft zijn IT-infrastructuur aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van werken op afstand en hybride werken, waarbij de technologiebudgetten worden verhoogd om de digitale transformatie te versnellen. Daar staat tegenover dat driekwart (75 procent) van de ondervraagden in Nederland aangaf al over de IT-infrastructuur te beschikken om tijdens de pandemie over te schakelen op een model voor werken op afstand.

Digitalisering en bedrijfsinvesteringen in digitale infrastructuur zijn toegenomen als gevolg van COVID-19. Meer dan een kwart (28 procent) van de ondervraagde digitale leiders in Nederland zei dat ze hun digitale transformatieplannen hebben versneld vanwege de pandemie, terwijl bijna een derde (30 procent) zei dat hun budgetten zijn verhoogd om te voldoen aan toenemende digitale eisen.

Ook de IT-strategieën zijn ingrijpend herzien als antwoord op de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt. In Nederland zegt meer dan een derde (34 procent) zijn IT-strategie te hebben herzien als gevolg van COVID-19, terwijl 42 procent zegt te willen investeren in technologie om na COVID wendbaarder te zijn.

Toen de Nederlandse IT-leiders werd gevraagd naar hun grootste prioriteiten voor de digitale strategie van hun organisatie, gaf meer dan driekwart (77 procent) aan dat het digitaliseren van hun IT-infrastructuur een topprioriteit was, op de voet gevolgd door het voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en het verbeteren van de cyberbeveiliging (beide op 76 procent).



Bezorgdheid dat pandemie uitbreiding remt is afgenomen

Meer dan een kwart (28 procent) van de bedrijven in Nederland heeft nog steeds plannen om uit te breiden naar nieuwe regio's, landen of metro’s , volgens de ondervraagde digitale leiders.

Wereldwijd zegt 58 procent van de IT-leiders te geloven dat interconnectie - het direct en privé uitwisselen van gegevens tussen organisaties - hen zal helpen om de uitdagingen aan te gaan waar ze als gevolg van COVID-19 voor staan.

van de IT-leiders te geloven dat interconnectie - het direct en privé uitwisselen van gegevens tussen organisaties - hen zal helpen om de uitdagingen aan te gaan waar ze als gevolg van COVID-19 voor staan. In Nederland zegt meer dan een kwart (26 procent) van de ondervraagden dat interconnectie hen zal helpen om een concurrentievoordeel te behalen. Michiel Eielts, Managing Director van Equinix in de Benelux, verklaarde: "De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat organisaties hun bedrijfsplatforms snel kunnen digitaliseren, zodat ze succesvol kunnen zijn onder snel veranderende omstandigheden. De noodzaak voor organisaties om hun IT-infrastructuren te digitaliseren is nu belangrijker dan ooit tevoren. Dat wordt niet alleen in Nederland gezien, maar over de hele wereld. Op de Nederlandse markt laat deze snelle overgang naar digitaal tijdens de pandemie echter ook de volwassenheid van het bedrijfslandschap hier zien, waarbij uit ons onderzoek bleek dat 75 procent van de digitale leiders al over de IT-infrastructuur beschikte om snel over te schakelen op werken op afstand. Bovendien zegt een grote meerderheid van bijna tweederde (65 procent) van de ondervraagden dat zij nu plannen maken voor veranderingen in de manier van werken op de lange termijn.

Om deze markt te blijven ondersteunen, hebben we onlangs de voltooiing aangekondigd van de derde fase van ons AM7-datacenter in Amsterdam, waarmee we connectiviteit met een lage latency kunnen bieden en een groot aantal netwerken, cloud- en serviceproviders kunnen ondersteunen, met een ultramodern datacenter dat tevens is gebouwd als een van de meest duurzame interconnectie-faciliteiten ter wereld. Op deze manier kan Equinix de connectiviteit en ecosystemen bieden die bedrijven nodig hebben om mee te kunnen in de steeds digitaler wordende wereld van vandaag."

De Global Interconnection Index (GXI) Volume 4, een marktstudie die onlangs door Equinix is gepubliceerd, voorspelt dat de totale interconnectiebandbreedte - de maatstaf voor private connectiviteit voor de overdracht van gegevens tussen organisaties - van 2019 tot 2023 wereldwijd een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 45 procent zal bereiken, waarbij dit cijfer in Amsterdam iets hoger zal liggen, namelijk op 48 procent. De verwachte groei wordt gedreven door digitale transformatie, en met name door de grotere vraag van ondernemingen die hun digitale infrastructuur uitbreiden van gecentraliseerde locaties naar gedistribueerde edge locaties.