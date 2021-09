 Cloudmigratie blijft wereldwijd sterk groeien ondanks zorgen over security

64 procent van de IT-beslissers heeft plannen heeft om meer functionaliteiten naar de cloud te migreren - Equinix ziet wereldwijd een significante jaarlijkse groei in organisaties die bedrijfskritische applicaties willen overzetten naar de cloud, ondanks de voortdurende zorgen rondom security. Dit is ook in Nederland merkbaar, aangezien bijna twee derde van de IT-besluitvormers (64 procent) aangeeft dat zij meer functionaliteiten naar de cloud willen migreren.



Dit blijkt uit cijfers van de Equinix 2020-21 Global Tech Trends Survey (GTTS), een jaarlijks onderzoek van Equinix onder 2.600 IT-besluitvormers in Amerika, Azië-Pacific en EMEA, waaronder in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat vergeleken met het jaar ervoor het aantal bedrijven dat van plan is om hun bedrijfskritische applicaties over te zetten naar de cloud in 2020-2021 met vijftien procentpunt is gegroeid naar 37 procent. In Nederland is ook een dergelijke groei te zien, van 24 procent in 2019-2020 naar 39 procent in het afgelopen jaar.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de behoefte om competitief te blijven en om te voldoen aan de verhoogde eisen van gebruikers. Aangezien de grote digitale bedrijven hun infrastructuur verder digitaliseren om in de toekomst succesvol te kunnen zijn, is de schatting dat bijna de helft van hun wereldwijde IT-infrastructuur (47 procent) tegenwoordig in de cloud draait.



Andere bevindingen voor Nederland uit de GTTS 2020-21

77 procent van de IT-besluitvormers in Nederland zegt dat de digitalisering van hun IT-infrastructuur een topprioriteit is. Vlak daarachter worden het voldoen aan wetgeving rondom databeveiliging en het verbeteren van de cyberbeveiliging van de organisatie ook als uiterst belangrijk gezien (allebei 76 procent).

Een derde (33 procent) van de Nederlandse respondenten vindt dat de dreiging van datalekken en cyberaanvallen als gevolg van cloudmigratie één van de grootste bedreigingen wereldwijd is.

Nederlandse IT-besluitvormers schatten in dat bijna de helft van hun infrastructuur (47 procent) in de cloud draait. Statistisch gezien is dit gelijk aan vorig jaar.

Het flexibeler maken van de connectiviteit is het meest genoemde voordeel (28 procent van de respondenten) van interconnectiviteit, gevolgd door het verbeteren van de netwerkoptimalisatie (27 procent). Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie is het aantal cyberaanvallen aan de digitale edge significant toegenomen. Op dit moment heeft cybercrime de wereldeconomie al meer dan 1 biljoen dollar gekost. De gemiddelde kosten voor organisaties worden geschat op meer dan een half miljoen dollar per geval. Het risico wordt vergroot door het grote aantal bedrijven dat snel netwerkcapaciteit verschuift, om in te spelen op de toenemende hoeveelheden dataverkeer van personeel dat op afstand werkt. Dit heeft geleid tot een sterke toename van cloudmigratie en een brede implementatie van een cloud-based digitale infrastructuur als onderdeel van een hybride infrastructuurstrategie.



Balans tussen cybersecurityoverwegingen en cloudadoptie

"Verschuiving in plaatsen waar mensen wonen en werken, de verhoogde kans op cyberaanvallen, snel uitbreidende datavolumes en compliance-behoeften, het ontstaan van bedrijfsecosystemen en de transformatie naar digitaal zakendoen hebben allemaal de behoefte aan een nieuwe benadering van digitale infrastructuur aangewakkerd", vertelt Jennifer Cooke, Research Director bij IDC. "Door deze marktkrachten denken de grote IT-bedrijven na over wat de beste strategieën zijn en investeren ze in de digitale kern, de edge en de uitwisseling van gegevens."

Uit de GTTS blijkt dat 70 procent van de respondenten wereldwijd cloudmigratie als topprioriteit ziet. Daarnaast richt 80 procent zich op het digitaliseren van hun IT-infrastructuur. Men ziet hierbij nog wel wat beren op de weg, waarbij de dreiging van datalekken en cyberaanvallen als gevolg van de toenemende cloudmigratie wordt gezien als één van de grootste bedreigingen voor organisaties in alle drie de regio's (52 procent in Amerika, 50 procent in Azië-Pacific en 45 procent in EMEA).

Deze zorgen zijn zeker niet ongegrond. De Global Interconnection Index (GXI) Volume 4, een marktstudie gepubliceerd door Equinix, liet al een groei zien in het aantal user devices en cloudbronnen. Dit betekent dat organisaties zich bewust moeten zijn van gedistribueerde veiligheidsrisico's, zoals DDoS-aanvallen, die jaar op jaar met 270 procent zijn toegenomen.

"Om te blijven bestaan is digitale transformatie belangrijk voor alle bedrijven," aldus Michael Montoya, Chief Information Security Officer bij Equinix. "Elk bedrijf wordt straks een softwarebedrijf en de pandemie heeft de noodzaak van digitale transformatie enorm versneld. Zo laat de Gartner® Board of Directors Survey 2021 zien dat 69 procent van de Boards of Directors door de corona-pandemie meer hebben ingezet op de digitalisering van hun bedrijf. De overstap naar de cloud vormt de kern van deze transformatie. Uit onze GTTS blijkt echter dat veel digitale leiders zich zorgen maken over deze migratie, waarbij de IT-besluitvormers de nadruk leggen op de angst voor meer datalekken en inbreuken op de beveiliging."