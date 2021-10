 Digitaal volwassen bedrijven breiden digitale infrastructuur vier keer sneller uit dan vóór de pandemie

Amsterdam is core market voor netwerk- en cloudtoegang - De meest recente Global Interconnection Index (GXI Vol. 5) een jaarlijkse marktstudie gepubliceerd door Equinix, toont aan dat de pandemie de economie in een digitale overdrive heeft gedwongen. IT-beslissers bij bedrijven die al een digital-first-strategie aanhielden, bewegen vier keer sneller dan vóór de pandemie.



Deze bedrijven in de EMEA-regio konden sneller hun digitale infrastructuur inzetten in meerdere regio’s, uitbreiden naar een groter aantal edge locaties en integreren met meerdere clouds. Een proces dat normaal gesproken twee jaar zou duren, is nu haalbaar binnen zes maanden.

Dit versnelde tempo van digitale transformatie blijft naar verwachting de snelle groei in interconnectiebandbreedte stimuleren. Volgens GXI Vol. 5 bereikt de totale interconnectiebandbreedte, de maatstaf voor private connectiviteit voor de overdracht van gegevens tussen organisaties, in de EMEA-regio tegen 2024 naar verwachting 5.327+ terabit per seconde (Tbps). Dit is goed voor 25 procent van de wereldwijde interconnectiebandbreedte, per jaar, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 46 procent over vijf jaar. Deze groei is afgestemd op de toenemende vraag naar digitale infrastructuur, die hard nodig is om meer bedrijven online te brengen, gemakkelijker elektronisch te laten integreren met partners en supply chains, en meer mensen te bereiken in gedistribueerde hybride werkomgevingen.



Aanvullende inzichten van GXI Vol. 5

Core locaties in EMEA zullen naar verwachting groeien met 45 procent CAGR tot 3.994 Tbps. Dit vertegenwoordigt 75 procent van de regionale prognose. Amsterdam en Frankfurt zijn typische core markets voor netwerk- en cloudtoegang. Zo is de verwachting dat Amsterdam zal groeien met een CAGR van 44 procent. Edge-locaties breiden hun capaciteit tien procent sneller uit om de groeiende behoefte aan lokale activiteit te ondersteunen en tegelijkertijd de regionale wetgeving rondom datadeling te handhaven.

Bijna 30 procent van de bedrijfsinfrastructuur in carrier-neutrale datacenters is verplaatst naar de edge, in de nabijheid van de punten van dataverbruik. Service Providers breiden zich ook uit aan de edge. Zij hebben in de EMEA-regio (met hogere groeipercentages) twintig procent meer digitale infrastructuur ingezet dan in andere regio's, waardoor de voor de pandemie verbruikte ruimte weer is aangevuld. Zij zullen naar verwachting 64 procent van de interconnectiebandbreedte in EMEA (3.413 Tbps) verbruiken, waarbij Network Service Providers alleen al 33 procent van de regionale mix voor hun rekening nemen. Dit maakt hoge groeipercentages van de interconnectiebandbreedte voor ondernemingen en een versnelde groei van de digitale infrastructuur mogelijk.

Onder de branches in EMEA overtreft de enterprisemarkt de groeipercentages van interconnectiebandbreedte, waarbij bedrijven uit de financiële dienstverlening goed zijn voor 50 procent van de totale interconnectiebandbreedte voor enterprises (achttien procent van de regionale mix).

De publieke sector, gezondheidszorg & biowetenschap, industriële diensten en transportsector zullen naar verwachting de snelste groei van de digitale infrastructuur doormaken; wat naar verwachting wereldwijd een CAGR van 48 procent of meer in interconnectiebandbreedte zal opleveren van 2020 tot 2024. Deze sectoren, die voorheen achterliepen in de adoptie van interconnectie, gaan nu aan kop in de groeisnelheid van interconnectie als gevolg van de pandemie. "Hoewel COVID bedrijven heeft gedwongen om op veel manieren te innoveren, door zowel bestaande diensten uit te breiden als nieuwe digitale diensten te introduceren, moet de infrastructuur die deze diensten ondersteunt gelijke tred houden," aldus Claire Macland, Senior Vice President Marketing van Equinix. "Als gevolg hiervan gaan slimme bedrijven nu vier keer sneller dan het niveau van voor de pandemie bij het uitrollen van deze noodzakelijke digitale infrastructuur."



Michiel Eielts, Managing Director, Benelux, Equinix, voegde hieraan toe: "Datacenters zijn een onmisbare schakel in onze digitaal transformerende economie, sectoren en de samenleving. De sterk verbonden hub die de stad Amsterdam vormt, is waar dit alles samenkomt. De GXI Vol. 5 bevestigt de voorspellingen dat de interconnectiebandbreedte-capaciteit in EMEA jaarlijks met 46 procent zal groeien, en illustreert hoe digitale leiders interconnectie en gedistribueerde infrastructuur gebruiken om de wereldwijde digitale economie vorm te geven en te schalen. Het is onze missie en verantwoordelijkheid om deze groei op een duurzame manier te ondersteunen, door te investeren in efficiëntiemaatregelen voor onze datacenters wereldwijd, waaronder in Amsterdam. Onze visie is om een zo klein mogelijke impact op het milieu te hebben en onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten."