 Kwart managers wil zakelijker worden

Bijna helft managers volgt opleiding gerelateerd aan hun vakgebied - Voor 23 procent van de Nederlandse managers staat zakelijkheid bovenaan de lijst met eigenschappen die ze graag verder willen ontwikkelen. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Andere eigenschappen die managers ook graag verder ontwikkelen zijn geduldigheid (negentien procent) en innovativiteit (zestien procent).



Dat ontwikkelen belangrijk is als manager, ziet het merendeel van de managers in. Zo geven acht op de tien managers aan dat je jezelf moet blijven ontwikkelen in een managementfunctie. Deze ontwikkeling start bij de meerderheid van de managers met het sparren met collega’s (51 procent). Hierna volgen pas externe manieren, zoals het volgen van opleidingen gerelateerd aan het eigen vakgebied (40 procent), het lezen van vakbladen (36 procent), het volgen van webinars (30 procent) en het lezen van boeken (29 procent).



Meerderheid managers volgt opleidingen

Vier op de tien managers ontwikkelen zich door opleidingen gerelateerd aan hun vakgebied te volgen. De meerderheid van de managers heeft in de afgelopen tien jaar dan ook drie tot vijf (35 procent) of zelfs meer dan vijf (37 procent) trainingen of opleidingen gevolgd. Vooral managers met een groot team onder zich (>51 personen) hebben meer dan vijf trainingen of opleidingen gevolgd (60 procent).

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Ook voor managers is het cruciaal om jezelf continu te blijven ontwikkelen. Als manager ben je namelijk eindverantwoordelijk voor de prestaties van je team. Kijk kritisch naar jezelf, ga na welke soft skills en hard skills je kunt verbeteren. Dit kan variëren van luistervaardigheid en het ontvangen van feedback tot het tonen van visie en medewerkers betrokken houden. In de praktijk zien we vooral een toenemende vraag naar de coachende manager, daar moet je als manager in meebewegen. Deze managementstijl draait met name om het begeleiden, motiveren en ondersteunen van teamleden in hun ontwikkeling en in de samenwerking met andere collega’s in het team. Dit vraagt om een andere houding en ander gedrag. Het regelmatig volgen van opleidingen of trainingen om te werken aan je managementvaardigheden draagt hieraan bij."