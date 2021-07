 Een op zes werkenden sleept via LinkedIn nieuwe opdrachten binnen

62 procent nog terughoudend in online benaderen onbekenden - Maar liefst zestien procent van de werkende Nederlanders haalt via zakelijke social media zoals LinkedIn nieuwe deals binnen. Dit blijkt uit onderzoek van prospex onder 1.100 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard. Het aantal succesvolle social sellers lijkt nog groter te kunnen, want maar liefst twee derde van de respondenten vindt digitaal netwerken met vreemden nog ongemakkelijk.



Werkenden tot 40 jaar presteren het best op LinkedIn. Zo haalt ruim een vijfde van hen via het sociale platform nieuwe opdrachten binnen. "Digitaal netwerken is niet anders dan fysiek netwerken," zegt Maxim Spek, oprichter en eigenaar van prospex. "Op een netwerkborrel geeft u ook niet alleen uw businesscard aan bekenden. Ik begrijp dat digitaal connecten soms lastig is of onpersoonlijk voelt voor generaties die zijn opgegroeid zonder sociale media, maar hier liggen vandaag de dag wel de kansen. Zolang u het op een integere manier en met de beste bedoelingen aanpakt, zult u zien dat anderen uw contactpoging waarderen."



Succes

De mate van succes hangt niet alleen af van de digitale handdruk, maar ook hoe mensen zich online profileren. Waar dertigers (elf procent) hun successen op carrièregebied weleens overdrijven, zijn zestigplussers (twee procent) veel bescheidener over hun werkprestaties. Maar liefst 36 procent van hen zit dan ook niet te wachten op connectieverzoeken van vreemden, terwijl twee derde van de jongeren daar wel voor open staat. Spek: "Dat jonge mensen via LinkedIn nieuwe klussen binnenhalen, laat zien dat Nederland klaar is voor digitaal netwerken. Daarbij kan een beetje branie in mijn ogen geen kwaad, al moet u uitkijken dat u niet de verkeerde verwachtingen schept. Als i twijfelt of u iets moet delen op LinkedIn, helpt het om altijd de informatiebehoefte van uw doelgroep in het achterhoofd te houden. Dan zit u in ieder geval goed."



Voordeel

Ook al leveren zakelijke platforms zoals LinkedIn regelmatig nieuwe opdrachten op, ruim een derde van de werkende Nederlanders vindt dat hun werkgever nog meer commercieel voordeel kan halen uit zakelijke social media. Vooral jongeren (52 procent) denken dat de organisatie waarvoor zij werken hierin kan verbeteren. Opvallend genoeg lijken medewerkers niet altijd bereid daar zelf bij te helpen. Zo vindt maar liefst 46 procent van de ondervraagden het vervelend om via hun persoonlijke profiel te adverteren voor hun bedrijf. Spek: "Sales draait om vertrouwen. Een vertrouwensband ontstaat niet tussen bedrijven maar tussen de mensen die er werken. Werknemers presenteren zich nu eenmaal liever als individu dan als uithangbord van hun bedrijf. Daarom delen de meeste mensen liever persoonlijke werksuccessen dan commerciële berichten van hun werkgever op een platform als LinkedIn. Bovendien werkt dit, want andersom lezen we ook liever persoonlijke verhalen dan corporate berichtgeving."