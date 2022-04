 Zakelijke beslissers voelen druk om bestaande relatie te verkiezen boven kwalitatief beste leverancier

De keuze voor een goede zakenpartner is van cruciaal belang - Ruim vier op de tien (42 procent) zakelijke beslissers hebben zich weleens verplicht gevoeld om iemand uit hun netwerk als zakenpartner aan te haken, terwijl zij een andere leverancier beter vonden. Dat kan gevolgen hebben voor de persoonlijke reputatie van zakelijke beslissers; 74 procent geeft aan dat het aanhaken van een goede zakenpartner in positieve zin bijdraagt aan hun reputatie.



Dit blijkt uit onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol.



Staat keuze voor Big Four garant voor succes?

Om er zeker van te zijn dat de keuze niet betwist wordt, kiezen vier op de tien zakelijke beslissers er vaak voor om een grote, bekende partij – bijvoorbeeld een van de Big Four – aan te haken. Volgens 39 procent staat zo’n partij garant voor succes. Voor een veel grotere groep zakelijke beslissers geldt dat zij kijken naar een goed trackrecord met soortgelijke cases (78 procent) en/of een goed trackrecord op het gebied van klanttevredenheid (77 procent). Ook kijken zakelijke beslissers naar een vergelijkbare organisatiecultuur (73 procent) en een partij van vergelijkbare grootte (45 procent).



Zakenpartner draagt bij aan bedrijfssucces

Waar de keuze ook op gebaseerd wordt, het is in ieder geval van belang dat er een goede keuze wordt gemaakt. Naast de persoonlijke reputatie, hangt namelijk ook het bedrijfssucces ervan af. Zo gelooft 65 procent dat zonder de juiste zakenpartners hun bedrijf nooit zo succesvol was geweest als het nu is.

Roel Knoppers, operationeel directeur bij myBrand: "Zoals de resultaten laten zien, is de keuze voor een goede zakenpartner van cruciaal belang – zowel voor de organisatie als voor je persoonlijke reputatie. Vaak betreft het meerjarige verbintenissen en aanzienlijke investeringen, wat het des te belangrijker maakt om hierin de juiste keuze te maken. Neem dus de tijd voor het keuzeproces, denk goed na over wat je belangrijk vindt in een zakenrelatie en laat quick wins niet de overhand nemen. Bij een overstap naar een nieuwe zakenpartner is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te kijken of de nieuwe potentiële partner de eigenschappen in huis heeft die bij de huidige partner ontbreken. Verder kun je bijvoorbeeld kijken naar projectmethodieken, ervaring in de branche, ervaring met een specifiek vraagstuk of met een specifieke oplossing en naar klanttevredenheid. Tenslotte is een culturele ‘klik’ met de zakenpartner essentieel. Uiteindelijk wil je een relatie aan gaan voor de lange termijn, dus ben zorgvuldig."



