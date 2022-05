  IT-leiders moeten hun teams bijscholen om meer waarde uit data te halen

IT-leider ziet de noodzaak in van het vergroten van de datavaardigheden van werknemers - Nieuw onderzoek van Digital Realty toont aan dat 65 procent van de IT-leiders van een aantal van 's werelds grootste bedrijven zegt dat ze de data-competentie van hun teams moeten vergroten om concurrerend te blijven en waarde uit data te halen. Dit percentage loopt op tot 55 procent voor Europese bedrijven, vergeleken met 78 procent op Noord-Amerikaanse bedrijven, 63 procent voor Latijns-Amerikaanse bedrijven en 48 procent voor Aziatische bedrijven.



Het belang van het bijscholen van teams overtreft het investeren in kunstmatige intelligentie (59 procent) en was het op een na populairste antwoord van de ondervraagden op de vraag wat voor hun bedrijven in de komende twee jaar de belangrijkste factor is om meer datagestuurde inzichten mogelijk te maken. Alleen het verbeteren van de data-infrastructuur (72 procent) scoort hoger. Daarnaast benadrukte 21 procent van de IT-leiders wereldwijd dat het gebrek aan intern talent om data te analyseren en het gebrek aan talent om technische capaciteit op te bouwen (21 procent), tot de grootste obstakels behoren waar hun organisaties mee te maken hebben als ze waardevolle inzichten uit hun data willen halen.



Breder probleem

Dat teams over de vaardigheden beschikken om waarde uit data te halen en van datagestuurde strategieën een prioriteit maken is van cruciaal belang als ze willen blijven concurreren in een wereld waar data steeds belangrijker wordt. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart (75 procent) van de bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar een formele datastrategie in de planning-, adoptie- of uitvoeringsfase heeft. Dit in vergelijking met 63 procent van de bedrijven wereldwijd, wat aangeeft dat grotere bedrijven vanuit een dataperspectief iets voorlopen op de trend. Dit kan hen een voordeel opleveren ten opzichte van kleinere concurrenten naarmate de hoeveelheid data groeit en Data Gravity een grotere uitdaging wordt. "Naarmate de hoeveelheid data wereldwijd exponentieel toeneemt, neemt het Data Gravity-effect onvermijdelijk toe, vooral als werknemers niet over de vaardigheden beschikken om de data effectief te verwerken," legt Dave McCrory, VP of Growth en Global Head of Insights and Analytics bij Digital Realty, uit. "Dit fenomeen zorgt ervoor dat grote hoeveelheden data voortdurend meer data aantrekken, waardoor het onmogelijk wordt om deze te verplaatsen, aan te passen, of er waarde uit te halen. Dit creëert barrières voor bedrijven en in plaats van dat data een stimulans is, kan het een averechts effect hebben. Digital Realty begrijpt de groeiende uitdagingen waarmee bedrijfsleiders worden geconfronteerd en daarom hebben wij PlatformDIGITAL® gebouwd, ons eerste wereldwijde datacenterplatform in zijn soort. Hiermee willen we blijven inspelen op de steeds veranderende data-, besturings- en netwerkvereisten van wereldwijde ondernemingen en hen helpen nieuwe, data-first strategieën te realiseren."



Vooruitblik

Uit het onderzoek blijkt dat achttien procent van de IT-leiders in Europa (zeventien procent wereldwijd) verwacht dat datagestuurde inzichten hen in de toekomst zullen helpen meer talent aan te trekken, wat suggereert dat mensen zich aangetrokken zullen voelen tot organisaties die efficiënt gebruikmaken van data. Dit leidt tot een cumulatief effect, waarbij de meer datavaardige bedrijven meer werknemers met datavaardigheden aantrekken en zo hun concurrentievoordeel opbouwen.