 IT-leiders hebben meer financiering nodig om snelle datagroei aan te pakken

50 procent van de IT-leiders in Europa vindt dat er onvoldoende wordt geďnvesteerd in datasystemen en infrastructuur - Nieuw onderzoek van Digital Realty toont aan dat bijna de helft (47 procent) van de IT-leiders wereldwijd vindt dat de investering van hun bedrijf in datasystemen en infrastructuur een belangrijk obstakel is. Grote bedrijven over de hele wereld investeren onvoldoende in de tools en infrastructuur die nodig zijn om de toenemende hoeveelheid data te verwerken.



Naarmate de hoeveelheid data exponentieel toeneemt en het Data Gravity-effect versterkt, zal dit probleem alleen maar verergeren. Dit staat omschreven in Digital Realty's Global Data Insights rapport.

Meer dan de helft (53 procent) van de respondenten zegt dat te weinig investeringen in datasystemen en infrastructuur een belangrijk obstakel is voor het halen van waardevolle inzichten uit data. Ook noemt de helft (50 procent) een gebrek aan voldoende investeringen in relevante analyse tools.



Een belemmering voor bedrijfsgroei

Een gebrek aan investeringen in tools voor data-analyse kan voor veel bedrijven een belemmering vormen voor groei, aangezien het verkrijgen van bruikbare inzichten uit data afhankelijk is van het efficiënt verzamelen en controleren van deze informatie. Bijna driekwart (72 procent) van de IT-leiders wereldwijd bevestigt zelfs dat zij het van cruciaal belang achten dat hun bedrijven de infrastructuur in de komende twee jaar verbeteren om meer waardevolle, datagestuurde inzichten mogelijk te maken. Dit geldt met name voor respondenten in Noord-Amerika, waar 80 procent het van cruciaal belang vindt om de data-infrastructuur te verbeteren, vergeleken met 69 procent van de respondenten in Azië die er net zo over denken. In Europa is in dit geval vergelijkbaar met Noord-Amerika, en vindt 71 procent de data-infrastructuur te moeten verbeteren.



Een vooruitblik

Uit het onderzoek blijkt dat IT-leiders verwachten dat de investeringen in datatools, infrastructuur en processen de komende paar jaar slechts licht zullen toenemen. De financiering wordt waarschijnlijk het meest besteed aan het gebruik van data om de klantervaring te verbeteren.

Het is van cruciaal belang dat bedrijven inzien welke voordelen data kunnen opleveren. Daarnaast moeten organisaties van datagedreven strategieën een prioriteit maken als ze concurrerend willen blijven in een wereld waarin data steeds centraler komen te staan. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart (75 procent) van de bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar nu een formele datastrategie heeft in de plannings-, goedkeurings- of uitvoeringsfase. Dit in vergelijking met 63 procent van de wereldwijde bedrijven in het algemeen, wat suggereert dat grotere bedrijven vanuit een dataperspectief iets voorlopen op de curve. Dit levert hen waarschijnlijk een voordeel op ten opzichte van kleinere concurrenten naarmate de hoeveelheid data groeit en Data Gravity een grotere uitdaging wordt.

"Naarmate de hoeveelheid data wereldwijd exponentieel toeneemt, zal het Data Gravity-effect onvermijdelijk toenemen, vooral als informatie niet effectief wordt verwerkt," legt Dave McCrory, VP of Growth en Global Head of Insights and Analytics bij Digital Realty, uit. "Bij dit fenomeen trekken grote hoeveelheden data voortdurend meer data aan, waardoor het onmogelijk wordt om deze te verplaatsen, te manipuleren of er waarde uit te halen. Dit vormt barrières voor bedrijven en kan hun data nutteloos maken als er geen actie wordt ondernomen.

"Om de groeiende uitdagingen waar bedrijfsleiders voor staan aan te kunnen hebben we PlatformDIGITAL® gebouwd. Dit wereldwijde datacenterplatform is ontworpen om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van ondernemingen op het gebied van data, controle en netwerken en hen te helpen nieuwe, data-first strategieën te realiseren."