 HR-beslisser wil scholing in data en IT om omslag naar data driven werken te maken

Er zijn nog stappen te zetten in de samenwerking van HR met IT-collega’s - Een derde van de HR-beslissers wil scholing in data en IT om een omslag naar data driven werken te maken. Zo maakt meer dan de helft (54 procent) van de HR-beslissers graag rapportages op basis van data. Dit komt naar voren in onderzoek van myBrand, onder 512 HR-beslissers.



Voor het onderzoek werd de kijk van HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het HR-vak in kaart gebracht.



De kracht van samenwerking in een data driven organisatie

IT-collega’s spelen een sleutelrol bij het implementeren van een systeem waarmee HR data driven kan werken. Daarnaast vormt de IT-afdeling een eerste aanspreekpunt. Ondanks de wens om een omslag naar het data driven werken te maken en scholing te ontvangen op het vlak van data en IT, zijn er stappen te zetten in de samenwerking met IT-collega’s. Zo vindt slechts de helft van de HR-beslissers de samenwerking met de IT-afdeling goed.

Jeroen de Bruijn, HR-expert bij myBrand: "Er is werk aan de winkel als het gaat om het maken van een omslag naar een data driven manier van werken. De wens en affiniteit vanuit het HR-werkveld zijn er. Toch blijft de samenwerking met de collega’s van IT, het eerste aanspreekpunt, nog achterwege. Het is van belang om tussen de HR- en IT-afdeling te investeren. Deze afdelingen versterken elkaar en kunnen samen een win-winsituatie creëren. Zo kan IT de HR-collega’s meenemen in de mogelijkheden van data en IT. Andersom kan HR de IT-collega’s ondersteunen bij het creëren van draagvlak onder werknemers voor het maken van een omslag naar een data driven organisatie."



Meer weten over HR-trends op het vlak van data driven werken? Of nieuwsgierig naar onze andere ontdekkingen? Duik de diepte in en download het volledige rapport hier.