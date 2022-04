 Organisaties kiezen voor hybrid cloud om data veilig te stellen

Backup kan (deels) een oplossing bieden bij ransomware - Vorige week was het World Backup Day, een dag waarop we stilstaan bij betere bescherming van data en het voorkomen van dataverlies, -diefstal en -misbruik. World Backup Day richt zich niet alleen op consumenten, maar ook op organisaties, die vandaag de dag niet meer zonder data kunnen functioneren.



Zeker nu ransomware volgens de NCTV een nationale bedreiging is, en het hebben van een backup (deels) een oplossing kan bieden bij ransomware, is het voor bedrijven des ter belangrijk om kritisch te kijken naar hun databescherming.



Beschermen van data

Dat het beschermen van data leeft onder organisaties blijkt ook uit onderzoek van NetApp, een cloudgedreven datacentrisch softwarebedrijf. Uit een vragenlijst onder haar klanten geeft 29 procent aan hybrid cloud te gebruiken of binnen 24 maanden te gaan gebruiken voor databescherming. Denk hierbij aan disaster recovery, backup en archivering. Databescherming komt daarmee op de eerste plek als use case voor hybrid cloud en dat is logisch gezien de ernstige consequenties van het verliezen van data. Cruciale bedrijfsprocessen komen stil te liggen, orders worden niet uitgeleverd en organisaties kunnen reputatieverlies lijden als gevolg van ontevreden klanten.



Keten-probleem

Organisaties doen er goed aan om na te denken over dataverlies als een keten-probleem, hierbij spelen voorkomen, detecteren én herstellen van problemen een rol. De kans op dataverlies is bij een aanbieder van public cloud, zoals AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, zo goed als te verwaarlozen. Data staan redundant opgeslagen in goed beveiligde datacenters die van alle noodzakelijke faciliteiten, zoals noodstroom en brandbeveiliging, zijn voorzien.

Joost Van Drenth, Manager Solutions Engineering: "Een goed beleid ten aanzien van data is voor veel organisaties nog steeds een uitdaging. Als ze geen voorzorgsmaatregelen nemen en ze verliezen op een bepaald moment belangrijke bedrijfsdata, dan is het vaak te laat. Beter is om dat moment voor te zijn en tijdig te kiezen voor een doordacht datamanagementbeleid. In een hybrid cloud is het dan zaak om zoveel mogelijk te leunen op instrumenten die voorhanden zijn bij de betreffende dienstverlener om complexiteit te vermijden. Deze worden dan aangevuld met services die de snelheid van herstel bevorderen en keuzevrijheid bewaken. En zelfs dan moet er nagedacht worden over het slechtst denkbare scenario waarin kwaadwillenden zich genesteld hebben in het netwerk van de betreffende organisatie. Hoe sporen we die op? Hoe voorkom je het wissen van zowel de data als de backup? Gelukkig uitdagingen waar we steeds beter een antwoord op kunnen formuleren."