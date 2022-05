 Een toekomst als manager: het is nooit te laat voor een carrièreswitch

Volgen van passende opleiding is belangrijk - Niet iedereen is een geboren manager. Sommige mensen groeien stap voor stap in de richting van een managementpositie. Veel managers voerden eerst jarenlang een uitvoerende functie uit en maakten vervolgens een carrièreswitch. Volgens Mireille Wullaerts, HR-manager bij 123inkt.nl, is het nooit te laat om zo'n carrièreswitch te maken.



Ze geeft aan waarop er zoal moet worden gelet en hoe onaangename verrassingen te voorkomen zijn. Een carrièreswitch komt nooit uit het niets. Wullaerts benadrukt het belang van het volgen van passende opleidingen en trainingen: "Veel mensen scholen zich bij en specialiseren zich steeds verder. Dat is goed voor wie de huidige baan wil blijven uitvoeren. Een omscholingstraject is er dan weer voor wie een andere functie wil uitoefenen, al dan niet binnen hetzelfde bedrijf. Mensen die hun huidige baan niet willen opgeven om een omscholingstraject te doorlopen, kunnen kiezen voor een deeltijdopleiding. Aanbieders als LOI of Randstad bieden dergelijke deeltijdopleidingen aan. Vaak volstaat het om een dag per week naar school te gaan en om de andere dagen gewoon aan het werk te blijven."



Werkgelegenheid en ideale sectoren voor een carrièreswitch

"Wie een carrièreswitch overweegt, ongeacht of het nu naar een managementpositie is of naar een andere positie, houdt natuurlijk maar beter rekening met de werkgelegenheid. Het zou spijtig zijn als als er na het volgen van de opleiding geen baan te vinden is. In sectoren als het onderwijs en de zorg zoekt men nog steeds naar nieuwe mensen. Daarnaast liggen er veel kansen in de ICT- en de datawereld, ook binnen het management. Door nieuwe kennis te vergaren en dit te combineren met de gewilde managementvaardigheden, is een carrièreswitch niet moeilijk om te realiseren," gaat Wullaerts verder.



Financiële mogelijkheden nagaan

Wullaerts erkent dat er aan dergelijke opleidingen altijd wel een prijskaartje kleeft, maar volgens haar is dat ook te relativeren: "Soms wil de werkgever een deel betalen, bijvoorbeeld als de nieuwe functie binnen het bedrijf wordt vervuld. Ook is het mogelijk om bij de overheid een STAP-budget aan te vragen en daarnaast is er ook nog eens het Levenlanglerenkrediet. Onder bepaalde voorwaarden kan men geld lenen om als volwassene een opleiding te volgen. Houd er rekening mee dat er naast de inschrijvingskosten ook extra kosten zijn voor studiemateriaal, schriften, pennen, grafische rekenmachines, een goede laptop, een goede printer en dergelijke meer."



Afspraken maken met de werkgever

"Het maken van goede afspraken met de werkgever is heel belangrijk. Zeker als men bepaalde dagen van de week afwezig zal zijn voor de studies, voor stages en voor examens. Zelfs bij opleidingen die in de avonduren plaatsvinden, kan dat al eens het geval zijn. Probeer samen een inschatting te maken van de haalbaarheid en probeer om elkaar te begrijpen. Dit is nog belangrijker voor wie volledig stopt met werken. Dan kan een ontslag met wederzijds goedvinden een goed idee zijn, eventueel in combinatie met een transitievergoeding die men kan inzetten voor de studiekosten. Uiteraard is dat niet voor iedereen haalbaar en zal niet elke wergever een groot talent zomaar willen laten vertrekken," geeft Wullaerts ten slotte aan.