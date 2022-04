 Bijna de helft van de managers denkt dat managen op afstand de norm wordt

Zeven op de tien managers heeft werken op afstand niet volledig onder de knie - Bijna de helft van de managers (44 procent) verwacht dat managen op afstand de norm wordt. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Een meerderheid van 53 procent van de managers vertrouwt zijn of haar team blindelings.



Voor 55 procent van de managers maakt het dan ook niet uit op welke momenten hun teamleden werken, zolang het werk maar op tijd af is.



Strubbelingen bij werken op afstand

Toch hebben zeven op de tien (71 procent) managen op afstand nog niet volledig onder de knie. Managen op afstand brengt voor veel managers wat uitdagingen met zich mee. Zo vindt bijna de helft (45 procent) dat managen op afstand de band met teamleden verslechtert en dat thuiswerken de samenwerking met het team bemoeilijkt (44 procent). Ook vindt bijna twee derde (64 procent) van de managers dat het voor nieuwe medewerkers lastig is om binding te krijgen met de organisatie als ze thuiswerken.



Een digitale werkplek

Met werken op afstand komt er ook langzaam een eind aan de klassieke werktijden. Zo vindt 52 procent van de managers klassieke werktijden achterhaald. Toch leveren flexibele werktijden voor een derde (32 procent) van de managers stress op en geeft dit hun het gevoel ‘always on’ te moeten zijn. De ruime meerderheid van de managers (60 procent) geeft aan dat medewerkers ook in de avonduren en weekenden contact met ze mogen opnemen. Opvallend genoeg verwacht de meerderheid van de managers dan weer niet van medewerkers dat zij ook buiten de werktijden bereikbaar zijn. Een kwart (24 procent) van de managers verwacht dit wel.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Tijdens de coronapandemie is managen op afstand een nieuwe realiteit geworden. En dit werkt prima. Zo zien we nu dat hybride werken steeds meer de voorkeur krijgt. Medewerkers kiezen dus steeds vaker zelf waar en wanneer ze willen werken. Dit vraagt om andere vaardigheden van managers. Zoals het erop toezien dat medewerkers de binding met de organisatie behouden, dat het team goed blijft samenwerken en dat iedereen lekker in zijn of haar werk zit. Maar andersom verwachten medewerkers ook betrokkenheid vanuit de manager. Als je hier als manager te weinig aandacht aan besteedt, is het risico groot dat jouw medewerkers de bedrijfsidentiteit verliezen. Investeer daarom in persoonlijke aandacht voor je teamleden, zodat je betrokken blijft."