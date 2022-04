 Dit is waarom managers soms koffie moeten halen

Managen en crises overwinnen met koffie - Koffie halen kan perfect een managementtaak zijn. Meer zelfs: koffie speelt een belangrijke rol bij het managen van mensen. Hoe dat juist zit en welke rol koffie kan spelen, legt Joël Nieuwenhuizen uit. Nieuwenhuizen is growth manager bij Zelfkoffiezetten.nl.



Nieuwenhuizen legt uit waarom de manager maar beter zelf zijn eigen koffie kan halen: "De tijd dat koffie halen het werk was van de secretaresse is echt wel voorbij. Niet alleen omdat managers tegenwoordig een eigen koffiemachine in hun kantoortje hebben, maar vooral omdat het het ideale moment is om echt dicht bij de mensen te staan. Als manager even een praatje slaan aan de koffieautomaat zorgt voor een vertrouwensband en draagt bij aan de goede sfeer."



Koffie halen voor zichzelf en voor het team

Volgens Nieuwenhuizen moet de manager niet alleen z'n eigen koffie halen, maar ook die van zijn team: "Bij voorkeur doet de manager dat iedere ochtend, bij het begin van de werkdag. Even koffie halen voor het hele team en de koffie op hun bureau neerzetten, terwijl er tijd is voor een praatje. Geen praatje over het werk, maar wel over hoe die hockeywedstrijd nu is afgelopen, over hoe het met de kinderen gaat en over hoe de film was. Zo mist de manager nooit iemand aan de koffieautomaat en voelt iedereen zich gewaardeerd. Tussen neus en lippen door blijft het natuurlijk wel mogelijk om even enkele werkdingetjes te benoemen, zonder daarin te overdrijven. Weet dat dergelijke koffie- en kletsmomentjes al snel een vergadering schelen en dat het dus geen verloren tijd is."



Managen en crisissen overwinnen met koffie

"Koffie is daarnaast een ideaal managementinstrument. Als teamleden bijvoorbeeld het gesprek aangaan en duidelijk aan het brainstormen zijn, laat de manager hen beter even met rust. Alles wat de manager zegt, wordt toch maar als een verkapte opdracht bekeken. Of men zal bepaalde voorstellen niet durven te doen omdat de manager in de buurt is. Maak van het moment gebruik om gewoon even koffie te halen en kom later terug," legt Nieuwenhuizen uit.

Ook bij crisismomenten is koffie volgens hem nuttig: "Als de druk te groot wordt, ga dan koffie halen. Met iets kleins als een kop koffie straalt een manager rust uit. Hij toont aan dat er zelfs op deze momenten nog tijd is om even het werk aan de kant te schuiven en om koffie te drinken. Dit kan men overigens niet alleen met koffie doen. Zeker wanneer er lange dagen moeten worden geklopt, kan ook een pizza of een snack helpen. Een manager toont ook aan dat hij er op deze lange en lastige dagen is, dat hij meeleeft en dat hij meedoet. Alleen dat is al ongelofelijk belangrijk."



Een eigen koffiemachine blijft belangrijk

Nieuwenhuizen maant wel aan tot voorzichtigheid en terughoudendheid: "De koffiemachine is geen managementmachine. De koffiemachine is van de medewerkers, het is hun territorium. Vertoef er te vaak en het lijkt alsof de manager de medewerkers controleert. Daarom doet een manager er goed aan om een espressoapparaat op het eigen kantoor te plaatsen."