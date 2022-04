 Bedrijven grijpen naast talentenpool van professionals met ‘gat op CV’

HR-managers kiezen minder snel voor sollicitant met carričreonderbreking - Meer dan tweederde (69 procent) van de Nederlanders heeft gedurende zijn of haar carrière wel eens een pauze ingelast, vrijwillig of noodgedwongen. Nieuw onderzoek van LinkedIn laat zien dat professionals een prijs betalen voor die onderbreking: maar liefst 40 procent van de HR-managers geeft aan sollicitanten met loopbaanonderbrekingen niet uit te nodigen voor een gesprek.



Daarmee grijpen bedrijven naast een grote pool van potentieel talent.



Vrees voor kansen

Professionals zelf vrezen voor hun kansen op de arbeidsmarkt als zij een loopbaanonderbreking zouden nemen: 44 procent denkt dat het je kansen verkleint als je vanuit een break solliciteert op een nieuwe baan. Die vrees lijkt niet onterecht: slechts 29 procent van de HR-managers overweegt een kandidaat aan te nemen die na een carrièrebreak een nieuwe uitdaging aan wil gaan. Daarbij kijken HR-managers met name naar hoeveel onderbrekingen iemand op zijn cv heeft staan (35 procent) en houden zij rekening met hoe hun leidinggevende aankijkt tegen het hebben van een gat op je cv (35 procent).

Dat terwijl uit het LinkedIn-onderzoek blijkt dat professionals ook baat kunnen hebben bij een carrièrebreak. Voor bijnazes op de tien professionals hielp het hen om erachter te komen wat zij willen in het leven en voor nog eens 62 procent had het positieve impact op zijn of haar welzijn. De break zorgde er ook voor dat zij leerden om creatiever te denken, dat zij problemen beter konden oplossen en hun tijd beter konden managen.



Gesprek

Arno Nienhuis, LinkedIn Director Benelux: "Anno 2022 zou het hebben van een zogenaamd gat op je cv geen issue meer moeten zijn voor HR-managers en recruiters. Sterker nog, in deze krappe arbeidsmarkt zou het voor bedrijven lonen om verder te kijken dan alleen het cv en juist het gesprek aan te gaan over deze onderbrekingen: wat heeft iemand ervan geleerd? Welke vaardigheden heeft iemand opgedaan? Zo gooi je als bedrijf de deur open voor een grote, onaangeboorde pool van talentvolle medewerkers die graag aan de slag willen."