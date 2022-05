 Meer dan de helft van de Chief Supply Chain Officers zou winst opgeven voor duurzaamheid

Leiders zijn vastbesloten om supply chains duurzamer en veerkrachtiger te maken - Chief Supply Chain Officers (CSCO’s) hechten belang aan de cruciale rollen die hybride cloud, kunstmatige intelligentie (AI), process mining en execution management spelen als het aankomt op het verhelpen van verstoringen waarmee ze afgelopen twee jaar mee te maken hebben gehad. Dat wijst onderzoek naar de veerkracht van de supply chain van IBM en Celonis uit.



Bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden is van van plan hun processen en workflows in de komende drie tot vijf jaar te automatiseren. 69 procent wil de overstap naar de cloud versnellen om zo real-time toegang tot gegevens te verbeteren.

De studie, uitgevoerd door het IBM Institute for Business Value (IBV) in samenwerking met Celonis en Oxford Economics, ondervroeg bijna vijfhonderd CSCO's. Deze CSCO’s waren afkomstig uit tien sectoren, waaronder het bankwezen, retail, productie en automotive. Uit de bevindingen blijkt dat organisaties op zoek zijn naar manieren om hun supply chains te moderniseren door gebruik te maken van data en hybride cloud-strategieën, en door prioriteit te geven aan duurzaamheid.



De belangrijkste uitdagingen van CSCO’s

De resultaten van het onderzoek brengen de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee CSCO's worden geconfronteerd. Zo geeft een overgrote meerderheid (80 procent) van de CSCO's aan dat de wisselvalligheid van de vraag een grote uitdaging is, terwijl meer dan driekwart (77 procent) de toegenomen kosten van transport en logistiek noemt. Naast de kosten, geeft 76 procent aan de beschikbaarheid van transport en logistiek als een van de grootste uitdagingen te ervaren.

Deze uitdagingen leiden tot misgelopen zakelijke kansen: 71 procent zegt dat een lagere voorraad voor grondstoffen en eindproducten heeft geleid tot voorraadtekorten en gemiste verkopen. Ten slotte heeft meer dan de helft van de ondervraagden (60 procent) productverzending voor klanten moeten versnellen, wat tot hogere transportkosten leidde.



Kansen grijpen

CSCO’s willen slimmere en flexibere supply chains opbouwen die de veerkracht en duurzaamheid verbeteren. Het volgen van door data ondersteunde strategieën is hierbij belangrijk. Zo implementeren bijna negen op de tien (87 procent) CSCO’s execution management, terwijl iets meer dan driekwart (77 procent) van de CSCO’s proces- en task mining implementeren om hun activiteiten te moderniseren.

83 procent van de CSCO's wil AI-ondersteund real-time voorraadbeheer vóór 2025 introduceren. Hierbij zegt 74 procent van de CSCO's dat hybride Cloud-integratie cruciaal is voor het versnellen en mogelijk maken van de digitale transformatie van supply chains. Verder kijkt welgeteld 81 procent naar AI-geactiveerde processen en workflows voor real-time demand sensing. Ten slotte verwacht bijna 72 procent van de CSCO’s dat de meeste van hun processen en workflows in de komende drie tot vijf jaar geautomatiseerd zullen zijn, terwijl een kleine 27 procent verwacht dat hun workflows in hetzelfde tijdsbestek AI-enabled zullen zijn - oplopend tot 33 procent in 2030.



Duurzaamheid boven winst

Meer dan de helft (66 procent) van de ondervraagde CSCO’s geeft aan dat duurzaamheid een essentieel element is van de totale bedrijfswaarde. Hierbij zegt 51 procent van de CSCO's bereid te zijn gemiddeld 5 procent winst op te offeren om de duurzaamheidsresultaten te verbeteren, wat voor Amerikaanse Fortune 500-bedrijven neerkomt op 22 miljard dollar in één jaar.

CSCO's noemen in dat kader een aantal specifieke acties die zij de komende drie jaar van plan zijn te ondernemen om de doelstellingen van de circulaire economie te verwezenlijken:

Iets minder dan de helft (47 procent) heroverweegt de ontwerpen van materialen en producten om zo hergebruik van materialen uit te breiden en afval te verminderen;

44 procent van de CSCO’s is van plan om de energie-efficiëntie van hun producten en diensten te verbeteren;

35 procent gaat nieuwe producten en diensten ontwikkelen op basis van hernieuwbare energiecomponenten;

Bijna een derde (30 procent) verwacht nieuwe zero-waste producten en diensten te ontwikkelen. De top drie van verwachte voordelen van duurzaamheidsinitiatieven waren het voldoen aan milieuregelgeving, het verminderen van reputatierisico's en het stimuleren van nieuwe innovaties. Deze voordelen kunnen niet worden gerealiseerd zonder een nauwkeurig proces van toezicht op een reeks duurzaamheidsdoelstellingen. Meer dan de helft (55 procent) van de CSCO’s gaf aan in de komende drie jaar real-time monitoring en rapportage op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid te verwachten. De SEC heeft onlangs een wijziging van de regelgeving voorgesteld waardoor beursgenoteerde ondernemingen de risico's van de klimaatverandering voor hun bedrijf openbaar zouden moeten maken. Als deze wijziging wordt doorgevoerd, zou dit de behoefte aan actuele gegevens over de klimaatverandering nog verder kunnen versterken.

"Het elimineren van inefficiënties in de kernprocessen van de distributieketen biedt grote mogelijkheden om de koolstofuitstoot op grote schaal te verminderen," zegt Janina Nakladal, Global Director of Sustainability bij Celonis. "Chief Supply Chain Officers weten dat ze zich moeten aanpassen en in veel gevallen doen ze dat ook, maar vaak hebben ze niet het inzicht dat ze nodig hebben om echt te begrijpen waar veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het ontbreekt hen aan de juiste hulpmiddelen om de verandering aan te sturen. Ons onderzoek toont aan dat de technologie die momenteel beschikbaar is – process mining en hybride Cloud – CSCO’s dit inzicht kan geven om hun supply chains volledig te transformeren."



Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek.