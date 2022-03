 Inzicht in de supply chain zorgt voor klant- en talentbehoud

Zichtbaarheid is key - De pandemie heeft een ongekende impact gehad op de wereldwijde supply chain. Organisaties moesten plotseling (noodgedwongen) hun werkwijze aanpassen om te kunnen overleven in een steeds veranderende supply chain. Verschillende spelers in de sector hebben niet alleen hun werkstrategie en processen, maar óók hun core business moeten aanpassen.



In de afgelopen twee jaar hebben veel (COVID-gerelateerde) problemen zich voorgedaan waar organisaties simpelweg niets aan konden doen. Ondanks dat we het ergste van de pandemie waarschijnlijk hebben gehad, zijn problemen zoals cyberaanvallen, opstoppingen in havens of gebrek aan grondstoffen nog steeds voelbaar. Organisaties in de logistieke sector moeten daarom hun werkwijze blijven aanpassen aangezien de sector voortdurend verandert. Sjoerd Ekelaar, VP Benelux & UKI bij project44, legt hieronder uit wat het belang van meebewegen met de sector is en hoe organisaties dit het beste kunnen aanpakken.



Zichtbaarheid is key

Om bovengenoemde problemen in de supply chain tegen te gaan is het van belang dat organisaties real time inzicht creëren in hun processen. Door deze zichtbaarheid toe te passen, kunnen ze inhoudelijke inzichten verkrijgen waardoor organisaties gerichter kunnen handelen. Dit kan onder meer door gebruik te maken van moderne technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). Door fouten en onzekerheden uit de al bestaande processen te halen, zorgen AI en ML nauwkeurig voor een bedrijfsbreed inzicht in alle aspecten van de supply chain. Deze technologieën leveren in de supply chain belangrijke optimaliseringsopties die nodig zijn voor bijvoorbeeld nauwkeurigere capaciteitsplanning, verbeterde productiviteit, hoge kwaliteit, lagere kosten en een grotere output, terwijl tegelijkertijd veiligere werkomstandigheden worden bevorderd.



Alsmaar veranderende klantvraag

Niet alleen de pandemie heeft organisaties ertoe gedwongen om op nieuwe manieren te navigeren. De afgelopen vijf jaar is namelijk ook de klantvraag drastisch veranderd. Klanten verwachten een uitstekende service van organisaties, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een zending te volgen van beginstation tot de eindbestemming. Daarnaast spelen duurzaamheid en ethiek tegenwoordig ook een prominente rol in aankoopbeslissingen. Consumenten willen nu eenmaal inzicht in de herkomst van producten gedurende de levenscyclus, en dit kan gerealiseerd worden met zichtbaarheid. Het bieden van deze end-to-end inzichten aan consumenten wordt het volgende niveau van de klantervaringsstrategie waarmee merken zich dit jaar zullen onderscheiden.



Talent werven en behouden

Maar zo makkelijk is het niet. Veel organisaties beschikken namelijk vaak niet over het talent dat nodig is om aan de huidige prestatie-eisen van de supply chain te voldoen. Er is namelijk een groot werknemers tekort. Werk aan de winkel dus! Het is van belang dat organisaties duidelijk laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen de supply chain, én dat werknemers de kans krijgen om waardevol werk te leveren. Het talent moet een goed beeld krijgen van wat een loopbaan in de supply chain voor hen betekent; impactvol, innovatief, waardevol en veilig werk in een bloeiende sector, die voortdurend wordt gerevolutioneerd door de nieuwste technologieën. Kortom: het is tijd voor organisaties om de carrièremogelijkheden in de supply chain zichtbaar én aantrekkelijk te maken. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

Samenwerkingen aangaan met onderwijsinstellingen zodat de juiste vaardigheden worden aangeboden die nodig zijn in deze steeds digitalere sector. Als organisaties nauw gaan samenwerken met de academische wereld, kunnen ze ervoor zorgen dat talent en innovatie zich goed ontwikkelen. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun werknemers met de juiste tools en technologieën aan de slag kunnen gaan. Werknemers zijn natuurlijk ook op de hoogte van de innovatieve technologieën zoals AI en ML, en zien ook wat de mogelijkheden daarvan zijn. Als medewerkers merken dat er oplossingen bestaan die voor hen niet beschikbaar zijn, gaan ze heel waarschijnlijk op zoek naar andere organisaties die wél bereid zijn om in die tools te investeren.