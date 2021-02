 Supply chain managers hebben baat bij blockchainimplementaties

Praktijkvoorbeelden bewijzen de meerwaarde - Steeds meer bedrijven doen onderzoek naar de mogelijkheden van de blockchain. Zeker wat supply chain management betreft, zijn er een aantal belangrijke voordelen te noemen. Dit beaamt ook Steven Unser van Ethereumkoers.com.



"Ik denk dat elke supply chain manager kan bevestigen dat de goederenstromen alleen maar complexer zijn geworden. Steeds meer regelgeving, meer externe tussenpersonen en een steeds verdergaande onderlinge afhankelijkheid hoort er nu eenmaal bij. Het is hier dat de blockchain kan helpen om alles te ontwarren," geeft Unser in de eerste plaats aan.



"Bij de blockchain denken veel managers meteen aan cryptomunten zoals Bitcoin. Het klopt inderdaad dat Bitcoin de bekendste implementatie ervan is, maar het zijn helemaal geen synoniemen van elkaar. De blockchain is louter een systeem waarmee gegevens op basis van datablokken worden vastgelegd," gaat Unser verder.

Volgens Unser kunnen ook supply chain managers de vruchten van zo'n systeem plukken: "De blockchain heeft een aantal kenmerken die voor de supply chain manager als muziek in de oren zullen klinken. Allereerst zijn er geen tussenpersonen zoals banken. Hierdoor kan alles sneller en transparanter worden afgewikkeld. Het is zelfs mogelijk om betalingsvoorwaarden te programmeren zodat er naderhand geen discussie kan ontstaan. Daarnaast is er vooraf duidelijkheid over de transactiekosten, is alles controleerbaar en is het ook nog eens 100 procent betrouwbaar."

Hij toont het met een voorbeeld aan: "Zo kan een database die op de blockchain is gebaseerd gegevens opslaan van het eigen bedrijf, maar ook van dochterondernemingen en partners. Hierdoor heeft men altijd een volledig zicht op het totale inkoopvolume, zonder dat er voortdurend manueel gegevens moeten worden uitgewisseld. Voor leveranciers is dit een betrouwbaar gegeven en zo kan er meteen, op basis van deze gecentraliseerde inkoopvolumes, worden onderhandeld. Dit gaat sneller, maar bovendien is het niet noodzakelijk om de cijfers per entiteit bekend te maken."



"Het klinkt allemaal heel innovatief, maar het is al gewoon realiteit. Er zijn namelijk een aantal grote spelers die pilootprojecten draaiende hebben. Zo heeft Walmart al in 2016, dus nog voor de grote Bitcoin-hype losbarstte, samen met IBM een op de blockchain gebaseerde traceerbaarheidsoplossing bedacht. Via het systeem kunnen retailers de volledige voedselvoorradenstroom volgen, van de boerderij tot in de winkelrekken. Het project ging verder met onderzoek naar hoe dit kan bijdragen aan het minimaliseren van kostbare terugroepacties door bacteriën en overgedragen ziekten. Het is een ongelofelijk spannend project, maar het is zeker niet het enige voorbeeld," legt Unser uit.

Volgens Unser zijn er ook andere mooie praktijkvoorbeelden die zeker het benoemen waard zijn: "Een ander voorbeeld is dat van OriginTrail. Zij hebben een blockchainsysteem getest dat wijnflessen van de wijngaard tot in de winkels volgt. Hiermee countert het succesvol de stroom van namaakwijnflessen die op de Europese markt worden gebracht. Ten slotte zetten ook twee Britse ziekenhuizen de blockchaintechnologie in om transport- en opslaggegevens van coronavaccins op te slaan. Het is opnieuw 100 procent betrouwbaar en zo kunnen ze garanderen dat er onderweg niet met de vaccins gesjoemeld wordt. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe de blockchain de supply chain manager kan helpen. En het is slechts een kwestie van tijd alvorens het gemeengoed wordt," besluit Unser.