 De supply chains van de toekomst: wat kunnen we verwachten?

Voorbereiden op supply chains van de toekomst is essentieel om relevant te blijven - Supply chain-capaciteiten en oplossingen zijn veel verder ontwikkeld dan we een paar jaar geleden voor mogelijk hielden. Natuurlijk heeft dat te maken met de technologische revolutie en digitalisering in het algemeen, maar het einde van de supply chain-ontwikkelingen is nog lang niet in zicht. Moderne (en toekomstige) supply chain-applicaties gaan volgens experts van BluJay Solutions bepalen of organisaties relevant en concurrerend kunnen blijven.



Zij definieerden de vijf belangrijkste aandachtsgebieden van de ‘supply chain van de toekomst’ en hoe deze zich zullen ontwikkelen.

Autonome vrachtwagens en drones

Er is momenteel een relatief lage adoptiegraad van autonome vrachtwagens en drones binnen de supply chain, maar toch wordt voorspeld dat de inzet van beiden cruciaal wordt voor toekomstige supply chains. Het belangrijkste voordeel van de inzet van deze vervoersmiddelen is dat ze langer kunnen blijven ‘rijden’. Dat betekent concreet dat autonome vrachtwagens net zoveel vracht kunnen vervoeren met 40 procent minder vrachtwagens. De inzet vermindert dan ook filevorming en slijtage van het wegdek en verhoogt de veiligheid. De ontwikkeling heeft tevens een (positieve) invloed op het netwerkontwerp, leveringssnelheden, kosten van goederen en de verschillende leveringsmethoden.

Blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar het afgelopen jaar bleek de belangstelling al hoog vanwege de talloze mogelijkheden. Vooral op het gebied van track & trace-oplossingen en hands-off transacties zal blockchain het komende jaar de nodige impact hebben, zo wordt voorspeld. Blockchain wordt daarbij gezien als de basis om obstakels in processen op te sporen en te verwijderen. Potentiële blockchain-applicaties zijn autonome handels- en grootboeknetwerken, geautomatiseerde slimme contracten en verschepingen zonder menselijke interactie en snellere en effectievere terugroepacties. Dit alles is mogelijk dankzij het volgen en lokaliseren van bijvoorbeeld producten die gevoelig zijn voor temperatuurverschillen of beweging.

Het tempo van adoptie en inzet van zowel machine learning als artificial intelligence (AI) ligt nog erg laag binnen de logistieke sector – veel lager dan in andere branches zelfs. De voorspelling is echter dat wanneer de branche manieren vindt om machine learning en AI wél efficiënt in te zetten het kan resulteren in onder andere een hogere nauwkeurigheid van prognoses, productiviteitsverbeteringen en een betere leveranciersselectie. Flexibiliteit van organisaties wordt daarmee gestimuleerd.

Last mile delivery is al een uitdaging voor supply chains vanwege een groeiende (stedelijke) bevolking. Bij het vervoeren van goederen naar hun eindbestemming is het dan ook vaak deze ‘last mile’ waar het misgaat, met alle gevolgen voor een goede klantervaring van dien. Om wereldwijd lokale diensten te kunnen bieden is de juiste technologie in deze last mile delivery onmisbaar. De verwachting is dan ook dat de komende maanden de focus op deze technologieën nog meer toeneemt, in lijn met hoe de online bestellingen nu toenemen door de wereldwijde crisis.

Het creëren van intuïtieve workflows is daarin essentieel: een soepel proces waarin voorraden naar de juiste bestemming worden gestuurd en levertijden real-time worden geoptimaliseerd. Deze workflows zijn onderdeel van een wereldwijde – en toch lokale – dienstverlening en het leveren van een optimale klantenservice. Intuïtieve workflows zorgen, mits goed ingericht, voor minder handmatige handelingen, kortere wachttijden en uitgebreid procesinzicht.

De hoeveelheid data neemt de komende 10 jaar explosief toe, mede omdat er meer soorten sensoren worden ingezet. Connectivity in de supply chain is dus essentieel om de data van IoT optimaal te benutten. Dat zal resulteren in voorspelbaar onderhoud, het volgen van bedrijfsmiddelen, leveranciersbeheer, het beheer van het wagenpark en een beter voorraad- en magazijnbeheer. Voorbereiden op deze supply chains van de toekomst is volgens Ron Verhagen, VP Solution Consulting bij BluJay, een vereiste om relevant te blijven, maar ook om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. "We verwachten vooral veel van de trend omtrent nieuwe vervoersmiddelen zoals autonome vrachtwagens en drones. Dat lijkt nog een abstract verhaal, maar is dichterbij dan we denken. Zo krijgen gemeenten vanaf 2025 de mogelijkheid om gebieden in te stellen waar alleen nog bestelbussen en vrachtwagens zonder uitlaatgassen mogen rijden. Als logistieke dienstverlener moet u hierop voorbereid zijn en vóór 2025 weten hoe u met deze nieuwe uitdaging omgaat. Drones en autonome vrachtwagens zullen daar ongetwijfeld een rol in gaan spelen."